Neve Campbell se vraća u “Vrisak 8” – hoće li ovaj put dobiti što zaslužuje?

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Pripremite kokice i vrištite od sreće! Neve Campbell, glumica koju obožavamo kao Sidney Prescott, potvrdila je svoj povratak u osmi nastavak horor serijala “Vrisak”. Vijest je bubnula u ponedjeljak u razgovoru za Associated Press, dok je promovirala ulogu u Netflixovoj seriji "Black Doves". Naravno, nije otkrila nijedan sočan detalj o novom filmu niti o opasnostima koje čekaju Sidney. Zna cura kako zadržati misterij!

“Osmi ‘Vrisak’ također je u pripremi. Bit ću u njemu. Ne mogu vam reći ništa o osmom ‘Vrisku’”, rekla je Neve Campbell za Associated Press, čisto da nas još malo drži na iglama. Sedmi nastavak iz 2025. godine ostvario je velik uspjeh na kino blagajnama. Imao je najveće otvaranje u 30-godišnjoj povijesti serijala, sa zaradom od 97,2 milijuna dolara diljem svijeta, a s ukupnih 208 milijuna dolara postao je i najuspješniji film franšize, uz budžet od 45 milijuna dolara.

Podsjetimo, Neve nije glumila u “Vrisku 6” iz 2023. godine nakon spora oko ugovora. Pravda za kraljicu horora, ženi se treba platit koliko vrijedi! Godine 2022. za Variety je rekla: “Ponuda koja mi je predstavljena nije odgovarala vrijednosti koju sam donijela franšizi.” Za povratak u sedmi nastavak navodno je dobila sedam milijuna dolara. Campbell je glumila u šest od dosadašnjih sedam filmova.