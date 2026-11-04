Meghan predstavila božićnu kolekciju: za bilježnicu, šibice i podmetače traži čak 480 eura

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Vojvotkinja od Sussexa Meghan Markle izbacila je drugi dio blagdanske kolekcije za svoj lifestyle brend As Ever, a moramo priznati da je opet uspjela pomaknuti granice. Nova linija nam, navodno, donosi 'pravo blagdansko osvježenje', s luksuznim dodacima za dom, poslasticama i totalno neobičnim igračkama za kućne ljubimce.

Na Instagramu brenda objavljen je video u kojem Meghan, u bijeloj haljini, pali svijeće, slaže čokoladne praline i postavlja blagdanski stol. Znate ono, savršena vizija Božića za koju nam se čini da ju je malo tko od nas doživio. Ovi kadrovi su, naravno, savršena najava za nove proizvode, gdje je fokus na posuđu i dekoracijama, sve kako bi nam unijelo toplinu i eleganciju u domove tijekom zimskih mjeseci. Jasno, za to treba i dublji džep.

Zvijezda ponude su ekskluzivne slastice, nastale u suradnji s luksuznom losanđeleskom čokoladarnicom Compartes. Kutija od pet čokoladnih pločica košta 67 eura, a kanta kokica prelivenih čokoladom je 58 eura. Ako ste ljubitelj raskošnih detalja, tu su pleteni podmetači od ratana te bijeli vezeni laneni stolnjak čija cijena iznosi vrtoglavih 350 eura. Brend nudi i druge potrepštine poput lanenih salveta, kuhinjskih krpa, setova za čaj i kožnih podmetača za čaše. Za mirisnu atmosferu brinu se sprejevi za prostor i prepoznatljiva blagdanska svijeća, koja spaja note bijelog bora, bobica smreke, mekanog kašmira i klinčića.

Ali čekajte, ima još! Među novitetima se ističe talijanska kožna bilježnica, koja nosi natpis prema Meghaninom osobnom rukopisu. Ona je ujedno i dio najskupljeg proizvoda u kolekciji, takozvane 'knjižnične košare', koja košta nevjerojatnih 480 eura. U ovom bogatom paketu, uz bilježnicu, dobivate i kožne podmetače, straničnik, šibice, dvije mirisne svijeće i prilagođeni špil karata. Pa tko to ne bi poželio za neku božićnu tombulu?

Ako pak niste ludi za knjižnicama, tu su još dvije luksuzne košare: jedna za ljubitelje svijeća (s pet različitih mirisnih nota) i jedna za poslijepodnevni čaj (s raznim čajevima, čokoladama, medom i njihovim voćnim namazom). A inspiracija za jedan vrlo neobičan proizvod? Poznati džem od maline! U blagdanskoj kolekciji našla se i plišana igračka za pse, dizajnirana u obliku staklenke Meghaninog džema, i to za 'samo' 18 eura. Možda je to njezin povratak na poslovne početke, jer je, kako je sama rekla, s osam godina šivala gumice za kosu i prodavala ih za dolar. Od gumica do džem igračaka, put je bio dug. Tko kaže da san nema cijenu?