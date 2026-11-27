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Splitska Riva očekuje Dinu Merlina 30. prosinca, a sve to zahvaljujući tome što su lokalni ugostitelji i poduzetnici odlučili uzeti stvari u svoje ruke. Do sada su prikupili više od 70 posto potrebnog iznosa za koncert.

Inicijatori su potvrdili da je honorar pjevača već potpuno pokriven,a trenutno se fokusiraju na sredstva za produkciju. Kako bi sve bilo kristalno jasno i transparentno, novac prikupljaju preko platforme Adriaticket. Plan je da se sva imena donatora javno objave, a sponzori će biti istaknuti na ekranima tijekom samog događaja.

Cijela priča je dobila humanitarni okret. Tijekom Adventa, posjetitelji i građani će moći donirati udruzi "Bilo srce" putem QR kodova na stolovima ili posebnog broja telefona koji će za tu namjenu biti otvoren.

Zašto uopće moraju skupljati novac s kapice? Ugostitelji su pokrenuli ovu akciju nakon što je gradonačelnik Tomislav Šuta odustao od potpisivanja ugovora. Razlog je bila peticija kojom su tražili da se koncert otkaže, a novac preusmjeri za kupnju medicinskog uređaja za KBC Split.