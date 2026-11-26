Poznati

Konačno su se dogovorili! Brad Pitt i Angelina Jolie riješili su svoj dugogodišnji spor oko francuske vinarije Château Miraval izvan suda. U zajedničkoj izjavi poručili su da su spor riješili u interesu obitelji i da više neće komentirati slučaj. Također su naglasili da komentari u medijima koji se pripisuju raznim „izvorima” zapravo ne dolaze ni od njih ni od ikoga tko im je blizu.

Detalji nagodbe nisu objavljeni.

Za one koji su zaboravili, cijela priča je počela nakon njihovog razlaza 2016., iako su imanje kupili još 2008. i na njemu slavili vjenčanje 2014. Pitt je 2022. pokrenuo tužbu jer je tvrdio da je Jolie bez njegovog pristanka prodala svoj udio ruskom poduzetniku Yuriju Shefleru, iako su imali dogovor da nitko neće prodavati svoj dio bez suglasnosti druge strane.

S druge strane, Angelina je tvrdila da mu je prvo ponudila da on kupi njezin udio, ali da je on to odbio osim ako ona ne potpiše sporazum o povjerljivosti kojim bi ju, prema njenim riječima, pokušao ušutkati o zlostavljanju nje i djece. Pittovi odvjetnici su to naravno odbacili. Cijela stvar je otišla u ekstremne razmjere kada je Jolie podnijela protutužbu od 250 milijuna dolara, optužujući Pitta da želi preuzeti kontrolu nad vinarijom kroz osvetničku kampanju.

U međuvremenu, sud u Kaliforniji je 2024. odobrio Pittov zahtjev za iskazima članova Stoli Grupe, čiji su ulagači imali saznanja o prodaji udjela 2021. godine. Njezin odvjetnik Paul Murphy tada je istaknuo da ta odluka ne utječe na osnovanost slučaja niti na njezinu obranu.

Ovo je zapravo kraj jedne epske sage, a oko razvoda su se nagodili u prosincu 2024., nakon osam godina.