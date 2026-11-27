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Laura Gnjatović, koja je prošle godine predstavljala Hrvatsku na izboru za Miss Universe, javno je objavila svoje favoritkinje s ovogodišnjeg natjecanja. Iako je konkurencija bila ogromna i ljepotice su doputovale iz cijelog svijeta, Lauri su se posebno svidjele dvije predstavnice.

Svoje simpatije podijelila je putem Instagram storyja, gdje je objavila sliku Miss Srbije i Miss Venezuele uz natpis: "Moje dvije favoritkinje ove godine".

Obje djevojke koje je Laura izdvojila uspjele su se plasirati u top 30, ali kruna je ipak otišla predstavnici Portorika. Ona je ušla u povijest kao prva Miss Universe koja je ujedno i majka.

Podsjetimo, Laura Gnjatović predstavljala je Hrvatsku na 74. izdanju izbora za Miss Universe, održanom na Tajlandu, a natjecanje je završila među 30 najljepših djevojaka svijeta. Krunu je osvojila predstavnica Meksika Fátima Bosch, dok je Miss Venezuele završila kao druga pratilja.