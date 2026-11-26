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Princeza Kate u novom dokumentarcu "Heal" otvoreno govori o tome kako ju je borba s rakom promijenila i fizički i psihički. U najavi filma, 44-godišnja supruga princa Williama otkriva da ju je suočavanje s vlastitom smrtnošću navelo da drukčije gleda na život.

Kate u isječku iz dokumentarca govori da rak čovjeka mijenja i fizički. Objašnjava da su operacije i različiti oblici liječenja dio procesa, ali ističe da dijagnoza raka mijenja osobu na puno dubljoj razini. Prema njezinim riječima, suočavanje s vlastitom ranjivošću pomaže čovjeku da prihvati činjenicu da život nije beskonačan.

Kate smatra da u takvim trenucima dolazi do stvarne promjene i da nakon takvog iskustva čovjek postaje otvoreniji, a dodaje da je nakon bolesti teško ponovno biti osoba kakva se bilo prije, ali da je upravo to prilika za novi početak i rast. Za nju je to način da otkrije što oporavak zapravo znači, ne samo u kontekstu liječenja i dijagnoze.

Iako je u ožujku 2024. javno objavila dijagnozu i potvrdila primanje preventivne kemoterapije, princeza Kate nikada nije otkrila o kojoj se vrsti raka radi. U siječnju 2025. objavila je da je bolest u remisiji.

BBC će dokumentarac koji traje oko 30 minuta emitirati 29. studenoga u Velikoj Britaniji. Sav prihod od filma namijenjen je zakladi Royal Marsden Cancer Charity, koja podržava oboljele i one koji su završili liječenje.

U filmu se pojavljuje i suprug princeze Beatrice, a gledatelji će moći vidjeti i dosad neobjavljene snimke s izazova "Three Peaks". Taj izazov uključuje uspon na najviše vrhove Engleske, Škotske i Walesa u jednom danu.