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Tina Turner, legendarna pjevačica koja je postala svjetski poznata kao kraljica rock'n'rolla, ostavila je neizbrisiv trag u glazbenoj povijesti. Iako je preminula 24. svibnja 2023. godine nakon duge bolesti u svom domu blizu Züricha, njezina karizma i glazbena ostavština i dalje žive kroz hitove koji su osvojili svijet.

Težak početak i prvi koraci u glazbi

Put do vrha započeo je u siromaštvu. Rođena kao Anna Mae Bullock 26. studenoga 1939. godine u Brownsvilleu u Tennesseeju, odrasla je u ruralnom mjestu Nutbush. Djetinjstvo joj je bilo označeno težkim obiteljskim okolnostima; majka ju je napustila kada je imala deset godina, a kasnije je otišao i otac. U takvim uvjetima, tina je pomagala roditeljima branjem pamuka na poljima, dok je utoči svemu pronašla utočište u glazbi, pjevajući u zboru lokalne baptističke crkve.

Preokret se dogodio kada se kao tinejdžerica preselila u St. Louis. Tamo je upoznala glazbenika Ikea Turnera i njegov bend Kings of Rhythm. Iako je isprve samo pratila njihove nastupe iz publike, njezin glas je brzo impresionirao Ikea, što je rezultiralo time da postane dio sastava. Godine 1960. pjesma "A Fool in Love" donijela im je veliki uspjeh, a duo Ike & Tina Turner ubrzo je postao jedna od najatraktivnijih koncertnih senzacija tog vremena.

Pakao iza zatvorenih vrata i pobjegle 36 centi

Dok je publika uživala u njihovoj energiji, Tina je u privatnom životu proživljavala pravo pakao. Brak s Ikeom, koji su sklopili u Tijuani, bio je obilježen godinama fizičkog i psihičkog zlostavljanja. Dugim vremenom je skrivala ozljede i modrice, pred publikom se pojavljujući kao nasmijana zvijezda. Snagu za promjenom pronašla je u budizmu, koji je počela prakticirati početkom sedamdesetih godina, što joj je pomoglo da se oslobodi straha.

Presudan trenutak dogodio se 1976. godine u Dallasu. Nakon još jedne nasilne svađe, Tina je pobjegla iz hotela dok je Ike spavao. Pretrčala je autocestu, krvava i pretučena, s jedva 36 centi i karticom za gorivo u džepu. Bila je odlučna nikada se više ne vratiti. Razvod je okončan 1978. godine, pri čemu se Tina odrekla gotovo svega zajedničkog imetka, ali je inzistirala zadržati umjetničko ime pod kojim ju je publika poznavala.

Povratak koji je srušio sve predrasude

Nakon razvoda, mnogi su mislili da su njezini najbolji dani prošli dok je nastupala u hotelima i manjim dvoranama. Međutim, osamdesete godine donijele su jedan od najimpresivnijih povrataka u povijesti industrije. Kao Afroamerikanka u četrdesetima, srušila je predrasude i postala zvijezda generacije. Album "Private Dancer" iz 1984. godine prodan je u više od 20 milijuna primjeraka, a hitovi poput "What's Love Got to Do with It" i "Better Be Good to Me" postali su bezvremenski.

Postala je modna ikona prepoznatljiva po raskošnoj frizuri, kratkim suknjama i nevjerojatnom kondiciji. Njezini uspjesi bili su ogromni – prodala je više od 180 milijuna ploča i osvojila 12 Grammyja. Godine 1988. nastupila je u Rio de Janeiru pred približno 180.000 ljudi, čime je ušla u Guinnessovu knjigu rekorda. Surađivala je s velikanima poput Davida Bowieja i Micka Jaggera, s kojim je nastupila na Live Aidu 1985. godine, te se okušala i u glumi u filmu "Mad Max Beyond Thunderdome".

Mir u Švicarskoj i posljednji bojevi

Nakon godina nasilja, pronašla je pravu ljubav u producentu Erwinu Bachu. Sredinom devedesetih preselila se u Švicarsku na imanje Château Algonquin na obali Ciriškog jezera. Tamo je pronašla mir, a 2013. godine se vjenčala s Erwinom i postala švicarska državljanka, odrekavši se američkog državljanstva.

Posljednje godine bile su teške zbog zdravstvenih problema: pretrpjela je moždani udar, borila se s rakom crijeva i zatajenjem bubrega. Snaga njihove ljubavi pokazala se 2017. godine kada joj je Erwin donirao vlastiti bubreg. Također, preživjela je dvije obiteljske tragedije – smrt najstarijeg sina Craiga 2018. i sina Ronnieja u prosincu 2022. godine. Unatoč svemu, do kraja je zadržala vedrinu i dostojanstvo. Njezinu smrt 24. svibnja 2023. emotivno su ispratili kolege i prijatelji, uključujući Micka Jaggera i glumicu Angelu Bassett.