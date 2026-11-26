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Mila Kunis otkrila je da su ona i njezin suprug Ashton Kutcher na snimanjima filmova ljubili iste dvije glumice: Natalie Portman i Zoe Saldañu. O ovom detalju glumica je pričala u epizodi podcasta "Let's Talk Off Camera with Kelly Ripa".

Kutcher se s Portman ljubio u filmu "Samo seks" iz 2011. godine, dok je sa Saldañom glumio u komediji Pogodi tko dolazi na večeru iz 2005. godine. S druge strane, Kunis je sa Saldañom bila u filmu "After Sex" iz 2007., a s Portman je snimila intimnu scenu u trileru "Crni labud" iz 2010. godine.

Mila priznaje da joj je snimanje scene s Portman bilo neugodno i da je cijela situacija djelovala apsurdno, iako je uz nju bila opušteno jer su bliske prijateljice. U vrijeme tog snimanja Kunis je bila u vezi s Macaulayem Culkinom.

Osim glumačkih anegdota, prisjetila se i početka veze s Kutcherom s kojim je glumila u seriji "Lude sedamdesete". Iako su prohodali 2012. godine, sve je počelo na dodjeli Zlatnih globusa te iste godine kada ga je prvi put nakon dugo vremena pogledala i pomislila da je zapravo zgodan.

Kutcher ju je kasnije pozvao na tulum povodom useljenja u novu kuću s namjerom da je spoji sa svojim najboljim prijateljem, ali je na kraju zaiskrilo između njih dvoje. Mila se prisjetila kako je gledala Ashtona dok je pušio i kako su se, kako je večer odmicala, sve više približavali.

U početku nisu planirali ozbiljnu vezu, a Kunis je to 2018. godine otkrila u podcastu "WTF" Marca Marona. Kutcher joj je već sljedećeg dana predložio da se useli k njemu, što je prihvatila.

Par se vjenčao u srpnju 2015. godine i imaju dvoje djece, kćer Wyatt i sina Dimitrija.