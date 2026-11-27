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Siniša Vuco odlučio je podići razinu luksuza i kupiti vlastiti avion. Na ideju je došao nakon što je shvatio da su ukinute brodske linije između Hrvatske i Italije, pa se s poslovnim partnerom zaputio u Slovačku gdje je nabavio četverosjed. Njime planira putovati između Sinja i talijanske Pescare.

Glazbenik priznaje da je oduvijek želio živjeti poput rock-zvijezde, a ne samo na pozornici. Kako kaže, „pojesti, popiti i poletjeti!“ kaže Vuco. O novoj letjelici otkriva i jedan bitan detalj: avion ima ugrađen padobran za cijeli zrakoplov.

Kada su u pitanju adventski nastupi, Vuco nije pretjerano zainteresiran za smrzavanje. Organizatorima šalje jasnu poruku da ga radije zovu ljeti, uz ironični komentar: „Pa vidiš da kupujem avion! Očito imam love!“

Planovi za koncerte su mu i dalje u prvom planu. Za kraj siječnja priprema nastup u zagrebačkoj Tvornici kulture povodom 30. obljetnice osnutka benda. Budući da su ulaznice rasprodane tri mjeseca unaprijed, organizirali su dodatni koncert u Splitu, koji će se održati šest dana prije zagrebačkog datuma. Vuco već razmišlja i o velikom koncertu na otvorenom, ali s preciznim zahtjevom za lokacijom. Umjesto hipodroma, on bi odabrao aerodrom jer smatra da je hipodrom za konje, a aerodrom za avione. Ipak, uz šalu dodaje da poštuje sve prave majstore koje publika voli.

Osim zračnih putovanja, uživa i u ulozi djeda. Prošlog tjedna dobio je drugu unuku, koju su njegov sin Vilibald i snaha Miriam nazvali Ela. Nedavno su zajedno bili njegova kći Brigita, starija unuka Gita i on, a Gita ga je zapitala koji je njegov posao, tvrdeći da samo spava.

Izgleda da mu za spavanje uskoro neće biti vremena jer najavljuje novu „ljutu ekskluzivu“. Tvrdi da nešto slično nitko nije napravio i da je taj pothvat luđi od kupnje aviona, pa čak i od svemirskog broda. O 60. rođendanu kaže: samo piti i letjeti, bez ljubljenja.