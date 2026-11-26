Što se dogodi kada modna revija i koncert uživo postanu jedan spektakl? Upravo to je MadWalk, događaj koji je MAD TV stvorio u Ateni 2011. godine. U ponedjeljak, 23. studenoga 2026., vratio se u svom 16. izdanju.

Ideja je jedinstvena: svaki modni dizajner spojen je s glazbenim izvođačem. Dok se kolekcija predstavlja na modnoj pisti, izvođač nastupa uživo, na istoj pozornici i u istom trenutku. Svaki je spoj osmišljen samo za ovu večer, uz nove aranžmane, mashupe i obrade koje se ne mogu čuti nigdje drugdje.

Danas je MadWalk najveća noć mode i glazbe u Grčkoj: rasprodana dvorana, Tae Kwon Do indoor arena u Ateni, nacionalni televizijski specijal te otvoreni casting za modele s više od 3.500 prijava.

Ovogodišnja tema bila je «We are all made of stars».

Jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri bila je LEGO Daisy Dress: couture haljina izrađena od 12.000 LEGO kockica, sa 790 cvjetova ručno postavljanih jedan po jedan. Kreirala ju je dizajnerica Nora Sarman s LEGO Certified Professional stručnjakom Balázsom Doczyjem, a u Grčkoj je prikazana ekskluzivno na MadWalku, gdje ju je nosila voditeljica večeri Vicky Kaya.

Glamur starog Hollywooda donio je live mashup Beyoncé: pjevačica LILA pridružila se Beyoncé s pjesmom «Prisencolinensinainciusol» Adriana Celentana za kolekciju resica, perja i rozeta od organze koju potpisuje Celia Kritharioti.

Finale je pripalo eurovizijskoj zvijezdi Eleni Foureira, prije nego što je dvorana nestala pod kišom konfeta.

MadWalk. Gdje se moda susreće s glazbom.