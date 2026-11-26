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Gitarist Andy Taylor preminuo je u ponedjeljak, 23. studenoga, u 66. godini. Nakon duge borbe s rakom prostate, umro je mirno u svom domu, okružen obitelji. Njegovi nekadašnji kolege iz benda Duran Duran oprostili su se od njega emotivnim porukama, prisjećajući se zajedničkih početaka, godina provedenih na pozornici i u studiju, te posebne veze koju su imali s čovjekom koji je obilježio bend.

Duran Duran je engleski new wave bend formiran 1978. godine u Birminghamu, poznat kao jedan od najuspješnijih predstavnika new romantic stila i jedan od najvažnijih bendova 1980-ih.

Vatru i samouvjerenost u glazbu

U zajedničkoj izjavi Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes i Roger Taylor istaknuli su koliku je ulogu Andy imao u njihovim glazbenim počecima. Napisali su da je Andy bio tu na samom početku njihove priče, kada je s gitarom i nepokolebljivim uvjerenjem u ono što mogu postati stigao u Birmingham sa sjeveroistoka Engleske. Prema njihovim riječima, on je u njihovu glazbu unio neizbrisivu vatru i samouvjerenost.

Članovi su naglasili da je upravo njegovo sviranje pokretalo pjesme koje su ih učinile poznatima diljem svijeta. Uz glazbeni talent, posebno su istaknuli njegov britak humor i neposrednost koji su pomagali bendu da ostane čvrsto na zemlji. Prisjetili su se i ponovnog okupljanja originalne petorke početkom 2000-ih, kao i dodjele priznanja Rock & Roll Hall of Fame 2022. godine, kojoj Andy nažalost nije mogao prisustvovati zbog bolesti.

Osobne uspomene i posebne veze

Pjevač Simon Le Bon prisjetio se prvog susreta s Andyjem 1980. godine. Opisao ga je kao mladog gitarista punog energije i osebujnog karaktera, s upečatljivom plavom frizurom. Le Bon je primijetio da Andy nije birao riječi i nije imao strpljenja za budale.

Otkrio je da su od početka imali posebnu vezu, a Andy mu je dao nadimak Charley. Prisjetio se i zajedničkih dana provedenih u studiju u Andyjevoj vili na Ibizi. Le Bon je istaknuo da ima mnogo divnih, smiješnih i tragičnih uspomena na to vrijeme, ali je naglasio da je Andy iznad svega bio zaljubljen u svoju obitelj i da mu je ona bila najvažnija. Zaključio je da mu u srcu ostaje golema praznina u obliku Andyja koja se nikada neće zatvoriti i da će ga voljeti cijeli život.

Virtuoz na šest žica

Basist John Taylor opisao je kolegu kao iznimno talentiranog glazbenika, nazvavši ga demonom, majstorom rifova i melodija te virtuozom na šest žica s sjajnim glasom. Naglasio je da se ono što je Andy donio u Birmingham vlakom iz Whitley Baya nikada ne može izmjeriti, prisjećajući se zabave koju su imali i sjajnih ploča koje su snimili.

Iako njihovi profesionalni putovi nakon Live Aida nisu uvijek bili poklapajući, John Taylor je istakao da Andy nikada nije u potpunosti napustio bend. Prema njegovim riječima, uvijek je bio tu negdje u pozadini, pratio ih je i držao stvari stvarnima. Svoju ljubav posvetio je Tracey i djeci, nazivajući obitelj Andyjevim najvećim postignućem.

Klavijaturist Nick Rhodes oprostio se na drugačiji način, napisavši emotivnu pjesmu posvećenu prijatelju. U stihovima ga je opisao kao čovjeka snažne energije, pustolovnog duha i neustrašivosti pred novim izazovima, završivši pjesmu riječima: "Zbogom, demonska vatro, živa žico", uz poruku ljubavi, poštovanja i velike tuge.

Bubnjar Roger Taylor prisjetio se Andyjeva dolaska u bend i istaknuo kako im je svojim talentom pomogao postati grupa koja će osvojiti svijet. Nazvao ga je "genijem iz Geordieja" i "živom žicom iz Newcastlea", završivši poruku riječima "Počivaj u miru, Andy".

Obitelj na prvom mjestu

Od glazbenika se oprostila i supruga Tracey, koja je istaknula da je Andy svijetu bio briljantan gitarist, ali njihovoj obitelji najdivniji suprug, otac i ponosni djed. Opisala ga je kao stijenu svoje obitelji i naglasila da mu je obitelj uvijek bila na prvom mjestu, bez obzira na nevjerojatna iskustva koja mu je glazba donijela. Rekla je da ga ništa nije činilo sretnijim od trenutaka kada su svi bili zajedno. Na kraju se zahvalila obožavateljima iz cijelog svijeta na podršci koju su pružali Andyju tijekom njegove bolesti.