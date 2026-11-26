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Bella Hadid je odlučila biti iskrena oko toga što joj zapravo donosi uspjeh. Ona mašta o mirnom životu u malom gradu uz muškarca kojeg voli, djecu i ljubimce.

Njezini planovi za budućnost zvuče kao scenario za neki najslađi film. Bella želi pokrenuti vlastito malo poduzeće, a njezina najveća želja je pekarnica koja bi nudila proizvode izravno s lokalnih farmi i cvijeće, s idejom da sve dolazi iz lokalne zajednice. Uz to, manekenka želi staklenik za vrtlarstvo, vlastiti studio za keramiku i puhanje stakla, te želi ostvariti se u ulozi supruge i majke.

Iako priznaje da to nije bio san koji je imala oduvijek, tvrdi da je ta želja u njoj sada postala iznimno snažna i da joj intuicija govori toliko glasno da je više ne može ignorirati. Želi se baviti stvarima koje će ispunjavati njezinu dušu.

Što se tiče privatnog života, Bella je trenutno u vezi s Nathanom Lacyjem, kaubojem iz Colorada koji radi na obiteljskom ranču. Par je prvi put zajedno viđen ljetos, ali su svoju vezu javno potvrdili početkom studenog 2026. godine, kada je Bella na Instagramu objavila zajedničke fotografije na kojima izmjenjuju nježnosti.

Pekarnica, staklenik i mir u malom gradu zvuče kao pravi upgrade za bilo koga tko je prezasićen gradskim kaosom, a pogotovo za nekoga tko je stalno pod lupom. Idemo li svi zajedno u taj mali grad ili što?