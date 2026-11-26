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Nekoliko posjetitelja koncerta Eda Sheerana u čileanskom Santiagu tvrdi da im je u subotu privremeno zabranjen ulaz na stadion jer su nosili dresove nogometnog kluba Club Deportivo Palestino. Ovaj klub je povijesno i simbolički vezan uz veliku palestinsku zajednicu u toj zemlji.

Prema izjavama dvoje posjetitelja, osiguranje im je na ulazu jasno reklo da ne mogu ući upravo zbog tih dresova. Postoji i videozapis na kojem se vidi kako zaštitari zaustavljaju grupu obožavatelja. Iako su na kraju ipak pušteni unutra, zbog zadržavanja na ulazu propustili su prve tri pjesme Sheeranova nastupa.

Club Deportivo Palestino objavio je službeno priopćenje u kojem oštro osuđuje incident. Nazvali su to apsolutno neprihvatljivim činom diskriminacije koji vrijeđa dostojanstvo ljudi i krši temeljna načela poštovanja, jednakosti i slobode izražavanja. Klub je već kontaktirao organizatore događaja tražeći pojašnjenje situacije, a ponudio je i pravnu pomoć te podršku svima koji su doživjeli ovu neugodnost. Jasno su istaknuli da neće normalizirati nijedan oblik diskriminacije i da njihov identitet zaslužuje poštovanje.

Ovo nije prvi put da se Ed Sheeran nađe u centru kontroverzi vezanih za Palestinu. Ranije ove godine, nakon pritisaka, s popisa izvođača na svojoj turneji uklonio je repera Macklemorea, koji je javno podržavao oslobođenje Palestine. Taj potez nije prošao bez komentara, posebno od producenta Jacka Antonoffa koji smatra da takvi pozivi ne bi smjeli biti kontroverzni.

Antonoff je bio prilično oštar i izjavio je da je Sheeran propustio "ogromnu, sjajnu priliku" jer je mogao otkazati turneju i svirati besplatno ispred stadiona kako bi prikupio novac, umjesto da dopusti "nekome milijarderu" da mu govori što da radi. Zaključio je da svi živimo u svijetu gdje nam milijarderi stalno naređuju i pozvao Sheerana da se trgne i zauzme stav.