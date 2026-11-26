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Ella Dvornik 25. studenoga na svojim društvenim mrežama obilježila je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Uz staru snimku na kojoj slaže Lego kockice, napisala je direktnu i oštru rečenicu: Nitko te neće doći spasiti. Ovom objavom htjela je skrenuti pažnju na važnost prepoznavanja zdravih partnerskih odnosa i potrebu za sigurnošću u ljubavi.

Kako prepoznati zdrav odnos

Prema Ellinim riječima, zdrav odnos je onaj u kojem se osoba osjeća zaštićeno, a ne onaj u kojem se mora zaštititi od samog partnera. Naglasila je da u takvom odnosu postoji prostor za to da čovjek bude svoja prirodna verzija, da može "glupirati se" i raditi pogreške, a da pritom ne postoji strah da će partner te informacije kasnije iskoristiti protiv nje. Iskrenost bez straha od reakcije i mogućnost ganjanja vlastitih snova, bez partnerovog umanjivanja ili sputavanja, ključni su elementi koje je istaknula.

Ella je opisala idealan odnos kao onaj u kojem osoba nikada ne mora zapitati sebe treba li uopće nešto reći partneru ili mora li nešto pretrpjeti. Metaforom je objasnila razliku između podrške i nasilja, navodeći da partner treba biti onaj koji bi srušio zgradu za tebe, a ne zgradu u kojoj se nalaziš.

Poruka ženama u teškim situacijama

Influencerica je jasno istaknula da se nitko ne bi trebao odricati vlastite osobnosti zbog partnera. Posebno je naglasila da žene ne moraju umanjivati sebe kako bi uzdigle muškarca, niti moraju "hodati po jajima", biti utišane ili potisnute. Njezina je tvrdnja da partner mora voljeti osobu zbog onoga što ona jest, a ne zbog onoga što on želi da ta osoba bude.

Ženama koje se nalaze u lošim odnosima Ella je poslala apel da potraže podršku najbližih i povjere im da im pomognu u oslobađanju iz takvih situacija. Zaključila je da razgovor ima ogromnu moć i da ne smije prevladati šutnja, jer nekad je um zatvor.

Težak put kroz brakorazvodni proces

Ove poruke dolaze u vrijeme kada Ella prolazi kroz vrlo težak privatni period. Ona je ranije otvoreno govorila o razvodu od britanskog poduzetnika Charlesa Pearcea, s kojim ima dvije kćeri, Balie Dee i Lumi Wren. Tijekom tog procesa, prema njezinim riječima, dogodile su se teške situacije zbog kojih se uključio i Centar za socijalnu skrb. Ella je naglasila da joj je u svemu tome bio prioritet zaštititi djecu od stresa i što više očuvati njihovu svakodnevicu.

Nedavnom presudom odlučeno je da kćeri žive s Ellom u Zagrebu, iako ta presuda još nije pravomoćna. Ella je priznala da joj cijeli postupak, uključujući i česta putovanja između Zagreba i Bala, predstavlja ogroman financijski, organizacijski i poslovni teret.

Šutnja kao zaštita djece

Ella je priznala da je tijekom cijelog procesa prešutjela nevjerojatno puno stvari. Objašnila je da je bila tiha i strpljiva ne zato što nije imala što reći, već zato što smatra da te informacije nikome ne bi donijele ništa dobro. Njezina najveća želja je što prije završiti postupak jer ne želi da njezine kćeri jednog dana čitaju takve stvari o svojim roditeljima.

Za potrebe konteksta, Ella i Charles su vezu započeli prije više od deset godina, a vjenčali su se u veljači 2019. godine u Las Vegasu. Brakorazvodni postupak pokrenut je 2022. godine, dok je Ella razlaz javno potvrdila u kolovozu 2023. godine. Cijela priča godinama privlači veliku pozornost javnosti, ali Ella je odlučila ovaj put koristiti svoj glas za širu društvenu temu.

Je li tko od vas ikada bio u situaciji da se osjeća kao da hoda po jajima u vezi, ili ste srećom pogodili osobu koja bi vam srušila zgradu?