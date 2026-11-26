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U Puli je blagdansko uređenje u punom jeku, a glavni gradski bor dobiva ukrase. Radnici su s dizalice počeli postavljati velike crvene i srebrne kuglice, što je zapravo jedini znak koji nam treba da shvatimo da je advent pred vratima.

Sve službeno kreće u nedjelju, 29. studenoga, paljenjem prve adventske svijeće na pulskoj tržnici. Advent će trajati do 6. siječnja, a posjetitelje očekuju koncerti, radionice, adventski sajam i brojni sadržaji za cijelu obitelj. Ako vas zanima glazba, glavna zona je ispred Arene, gdje 5. prosinca starta glazbeni program.

Što se tiče lineupa,tko će se pojaviti na scenama tijekom prosinca? Očekujte Vojka V, 4 Tenora, Hiljson Mandelu, Giuliana, Ivanu Kindl, Atomsko sklonište i Gustafe, uz brojnu ekipu drugih izvođača. Ne zaboravite ni Gitarijadu, koja je također u planu.

Kad dođe vrijeme za doček Nove godine, Pula nam nudi tri različite opcije, ovisno o tome kakav vibe tražimo. Tradicionalni doček u podne uz Gustafe bit će ispred Arene. Na Forumu nastupaju Bajaga & Instruktori i Night Express, dok je za ljubitelje alternativnih zvukova predviđen doček na Kaštelu uz Prti Bee Gee.