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Kao da nam nije dosta uzbuđenja u celebrity svijetu, Natalija Prica, koju mnogi pamte kao Miss Universe Hrvatske iz 2011., opet je stala pred oltar! Sretnu vijest podijelila je sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama, gdje je pozirala sa svojim odabranikom i totalno nas iznenadila.

Pozirala je s Nikšom Ružmanom, svojim odabranikom.

Osim krune ljepote, Natalija je javnosti poznata i kao Bandićeva suradnica, tako da joj pažnja javnosti definitivno nije strana, a sada je opet u centru zbivanja.