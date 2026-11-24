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Bivša Miss Universe Hrvatske ponovno nam je pokazala zašto nosi tu titulu, dokazujući da ti za totalni 'wow' moment ne treba hrpa skupih krpica ili kompliciran styling. Njoj je bio dovoljan samo jedan, ali vrijedan – bijeli ogrtač, i apsolutno je ukrala sve poglede! Noge do poda, stav koji 'razvaljuje', iskreno, uz ovakav look, tko uopće gleda išta drugo? Čak se i haljina i štikle spominju, ali, ruku na srce, ovdje su bile potpuno nepotrebne.

Kadrovi su nastali na terasi s onim savršenim pogledom na more, baš dok sunce zalazi i boji nebo u magične, tople nijanse. Uz čašu pića u ruci, Laura je pozirala kao prava diva, s naglaskom na svoje duge noge koje su jednostavno preuzele cijeli show . Nije se libila zavodljivo pozirati ni u samoj hotelskoj sobi, što cijeloj priči dodaje onaj dašak ekskluzive i tajanstvenosti. Mi smo definitivno oduševljeni ovim podsjetnikom na ljeto i morski glamur! Je li i vama bijeli ogrtač postao 'must-have' komad za iduću sezonu?