Poznati

Glazbenik Mate Ponjević, poznat po autorskom radu u bendovima Fire in Cairo i Pitaj Klince te projektu Matilda, a danas kao član Tigrova, proživio je iznimno, ali stvarno iznimno, produktivnu 2026. godinu. Njegova diskografija bogatija je za čak tri albuma – „Tigrova mast“, „III“ i „Playboy Garti“, uz brojne nastupe i singl „O ljubavi“. U srijedu, 2. prosinca, Mate s Tigrovima sprema pravu feštu u Vintage Industrial Baru, a pozornicu će podijeliti s Reperom iz sobe. Uoči koncerta, Mate se prisjetio svega i svačega, od neobičnih glazbenih početaka pa sve do izazova usklađivanja glazbe, posla i obiteljskog života, i to sve s prepoznatljivom dozom humora i autoironije.

Od Red Hot Chili Peppersa do 'Slavnih dana'

Mate nam je otkrio da se njegova ljubav prema glazbi rodila još u ranom djetinjstvu, i to zahvaljujući jednom plavo-crvenom CD-u koji je ugledao na polici kad je imao samo tri godine. Kaže da je dan prije gledao mamu kako stavlja CD u glazbeni uređaj, ni ne sluteći što će mu se dogoditi.

„Moja ljubav prema glazbi započela je jednoga davnog proljetnog jutra, kada sam na polici ugledao jedan plavo-crveni CD koji je vrištao da ga poslušam. Imao sam tek tri godine. Zvukovi bi me natjerali da se skinem gol i skačem po stanu bez kontrole, dok bi moja mama i brat pišali od smijeha. Taj plavo-crveni CD bio je „Californication“, sedmi album grupe Red Hot Chili Peppers“, prisjetio se Mate. Nema što, impresivan glazbeni odgoj! Zamislite samo taj prizor, golu trogodišnju energiju, sve zbog Peppersa. Život je tada očito bio jednostavniji!

Iako je bio fasciniran, gitaru je u ruke uzeo tek sa šesnaest, kad su nastale i prve autorske pjesme. Jedna od njih, „Slavni dani“, ima urnebesnu anegdotu iza sebe:

„U njoj govorim kako sam stao u govno i ušao u tramvaj, nakon čega mi je jedna starija gospođa odmah ustupila svoje mjesto bez ikakvog problema. Osjećao sam se kao first class putnik u Boeingu 747“, priča Mate. Pa tko ne bi? Osjećaj kralja zbog nezgode, klasika! Takva pjesma je, logično, zahtijevala i bend, pa se rodio Jiggybow, s Dorianom Mikušom Mikijem, koji je i danas u Tigrovima. Tadašnji cilj, kaže, bio je pronaći djevojke koje im neće zamjeriti što smrde na cigare. Realno, cilj je jasan, možda samo malo zahtjevan!

Recept za hitove i 'ghostani' Hiljson Mandela

Unatoč nevjerojatnoj produktivnosti od tri albuma u godini, Mate priznaje da mu inspiracije zna ponestati, pogotovo kad treba biti ozbiljan. Stoga ozbiljno nastoji biti neozbiljan. Njegov recept za stvaranje glazbe? Tmurno vrijeme, šalica kave, žlica dosade, strpljivi susjedi, malo vremena i puno vode. Možda je to tajna uspjeha, tko zna!

Albumom „Tigrova mast“ zakoračio je u pop zvuk, a pjesma „O ljubavi“ baš je legla. No, priča iza nje je još bolja! Mate ju je prvotno zamislio u izvedbi Hiljsona Mandele. „Kad sam napisao „O ljubavi“, htio sam da to otpjeva Hiljson Mandela, ali kako mi on neumoljivo nije odgovarao na poruke, digao sam ruke od tog plana i rekao sam sebi: „OK, Mate, onda ćeš ti postati nova zvijezda ispod Sljemena.“ Eto, tako se rađaju zvijezde! Hiljson, propustio si priliku, sad nam Mate pjeva o ljubavi i ide mu, nećemo lagati. On inače ljubavne pjesme piše kad je zaljubljen i kad prolazi ljubavne brodolome, glavno da se oslobodi okova. „Ako ubuduće čujete moju zaljubljenu pjesmu, vjerojatno sam u tih pola sata bio jako zaljubljen. S druge strane, ako čujete moju tužnu pjesmu, onda sam vjerojatno opet bio jako zaljubljen“, dodaje glazbenik. Emocionalni rolerkoster, rekli bismo.

Životne lekcije i ravnoteža, jer ljubavni život ne smije patiti

Glazbenik kaže da se njegovi pogledi na život mijenjaju s godinama, ali i da promjenu, kao i svaki “normalan čovjek”, uporno izbjegava. No, svjestan je da život donosi lekcije i da nekad moraš poduzeti nešto za sebe, trudeći se svaki dan napraviti bar jednu dobru stvar. A što bi poručio mlađem sebi, onome s 16 godina koji svira „Hey Joe“?

„Drži se ti, stari moj, nogometa jer od ovog nema kruha“, iskreno bi mu rekao. „U međuvremenu, na Zemlji se puno toga promijenilo otkad smo moj prijatelj i ja sjedili na klupi i gledali zvijezde, ali te zvijezde su i dalje tamo i čekaju na nas“, poručuje Mate. Mudro, nema što.

Unatoč svemu, Mate uspijeva uskladiti glazbu s privatnim životom, jer, kako kaže, vremena se uvijek nađe ako postoji volja. Sretan je što njegovi najbliži podržavaju njegov glazbeni tempo. I naravno, ljubavni život ne smije patiti, jer onda „kreću pravi problemi, a to mi dečki jako dobro znamo“. Bitno je prioritete postaviti kako treba, zar ne? Pogotovo kad je riječ o 'pravim problemima'.

Mate i Tigrovi će u srijedu, 2. prosinca, u zagrebačkom Vintageu, gdje će s Reperom iz sobe zakuhati odličnu atmosferu. „Reper iz sobe sa svojim bendom zna zakuhati dobru atmosferu, a onda je na meni i Tigrovima da polijemo benzina i zapalimo gajbu“, najavljuje Mate. Poručuje publici da kupi karte u pretprodaji jer su jeftinije i da se nacrtaju u Vintageu – da će biti zakon. Hoćeš li i ti tamo zapaliti gajbu s Matom i Tigrovima?