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Modna drama oko bijele heklane haljine koju je naša predstavnica na izboru za Miss Universe, Antea Mršić, prošetala u Portoriku ne jenjava! Kreacija nazvana ‘Dalmatinka’, izrađena od više od dvjesto starih heklanih tabletića i stolnjaka, izazvala je pravi mali modni rat na društvenim mrežama, a u njega se, naravno, uključila i televizijska voditeljica Marijana Batinić.

Dok je modni kritičar Neven Ciganović bio, blago rečeno, skeptičan prema Anteenom izboru, Marijana je na društvenim mrežama dala punu podršku dizajnerici Antoniji Bucić. Jednostavno i jasno je poručila da joj je haljina divna, i to u komentaru ispod objave. Neki su je hvalili zbog originalnosti i simbolike inspirirane hrvatskom tradicijom ručnog rada, dok su drugi mislili da ovo baš i nije odabir za svjetsku pozornicu.

Ciganović nije štedio riječi, poručivši kako ovo je Miss Universe i nikog ne zanimaju hrvatski tabletići koje smo već poturili Europi prije par godina, već prava raskoš kostima. Predložio je i konkretna poboljšanja: prema njegovu mišljenju, haljina bi izgledala znatno efektnije da je dodatno oblikovana korzetom i štirkanjem. Bio je poprilično oštar, tvrdeći da se na Antei vidi koliko joj je neugodno u haljini. Auč!

No, Antea mu nije ostala dužna! "Molim Vas da ne govorite u moje ime jer mi nije bilo nimalo neugodno prošetati u toj haljini, dapače, nosila sam je s ponosom", odgovorila mu je misica, jasno dajući do znanja da je bila itekako zadovoljna. Na kritike se osvrnula i dizajnerica Antonija Bucić, objašnjavajući da haljina nije stvarana isključivo za Miss Universe, već ju je Antea odabrala prema svojoj želji, koju je ona kao dizajnerica ispoštovala.

Zanimljivo je da je Antonija Bucić inače poznata po suradnji s Baby Lasagnom, za kojeg je osmislila kostime inspirirane našom tradicijom za Eurosong 2024. godine. Dakle, tradicija joj nije strana. Mi kažemo, Antea je očito imala viziju i ostala joj vjerna – pa tko je tu onda u pravu?