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Sretnu su vijest objavili na Instagramu: Marko Perković Thompson i Brigitta Mandir čekaju dijete! Buduća je majka, kako je napisala, zbog trudnoće privremeno napustila posao u salonu za uljepšavanje kako bi se posvetila pripremama za dolazak djeteta. Brigitta vodi salon za uljepšavanje u zagrebačkoj Dubravi.

Marko Perković, mladić iz Bulinca kraj Bjelovara, velika je nada hrvatskog borilačkog sporta. Nakon što je osvojio srebro na Europskom prvenstvu u boksu do 23 godine, osigurao je i prvu hrvatsku medalju na Mediteranskim igrama. Opisuju ga kao "ratnika gena kamenih", a jednako je uspješan i u slobodnoj borbi – prvak je Hrvatske u MMA-u i član Cro Cop Teama. Zanimljivo je da nadimak Thompson s ponosom nosi po svom krsnom kumu, istoimenom pjevaču. Kada nije u ringu, vrijeme provodi s djevojkom Brigittom Mandir, poduzetnicom koja je njihovu vezu potvrdila zajedničkim fotografijama s ljetovanja u Makarskoj.

Za Index je otkrio i kako je pjevač postao njegov kum. Naime, krstio se nešto kasnije, s pet ili šest godina, a mama je odlučila da će mu, ako bude muško, Thompson biti kum. Povezali su se preko časne sestre u Zagrebu, a pjevač je pristao. Kum mu je čak poslao i videoporuku podrške uoči finala u Budimpešti, poručivši mu: Ti si Marko Perković i ti si Hrvat pobjednik!

Njegov sportski put zahtijevao je velika odricanja. Rođen je u Bulincu, a prve je borilačke korake napravio samostalno, trenirajući na tavanu obiteljske kuće. Kako u Bjelovaru nije imao uvjete za razvoj, preselio se u Zagreb, gdje je godinama živio sam i radio razne poslove kako bi platio stan i financirao treninge u Boksačkom klubu Sesvete. Radio sam svakakve poslove, teško je i nabrojati. Bio sam na gradilištu, konobario sam, radio dostave, bio izbacivač, ispričao je. Zaposlen je u tvrtki Bilić-Erić, za koju kaže da mu uvijek izlazi ususret.

Njegov talent odveo ga je u Cro Cop Team, gdje uči od Mirka Filipovića i surađuje s Matejem Batinićem. Cro Cop je živa legenda, svaki dan nas nauči nešto novo. Velika mi je čast trenirati s njim. Rekao mi je da nikad ne bacim 'dvije bombe', nego da prvo ide finta, a tek onda bomba, kaže Perković. Iako je ostvario zapažene rezultate u boksu, Marko ističe da mu je MMA temeljni sport. Već je državni prvak, a u profesionalnim borbama ima jednu pobjedu tehničkim nokautom iz 2022. godine. Najavio je da mu je sada fokus upravo na MMA-u i da ga publika uskoro može očekivati u kavezu regionalne promocije FNC. Uz iskustvo u savate boksu, njegova svestranost čini ga jednim od najperspektivnijih mladih boraca u Hrvatskoj.