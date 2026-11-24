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Premijerna izvedba predstave 'Marija Antoaneta za ovo nema vremena' u zagrebačkom HNK-u bila je pravi pogodak! Publika je na kraju predstave, koja je premijeru imala u nedjelju u Tonskoj dvorani, mlade autore i cijeli tim ispratila dugim i toplim aplauzom. Ova predstava, koju potpisuje autorica i redateljica Sanja Milardović, otvara ozbiljna pitanja zlostavljanja, šutnje i odgovornosti, tjerajući nas da se zapitamo jesmo li spremni suočiti se s istinom, pogotovo kad ona potresa povjerenje u ljude koje znamo i volimo.

Iskreno, čini se da je Zagrebu trebala baš ovakva predstava, jer interes je ogroman! Zbog velikog broja gledatelja i rasprodanih termina u studenom, HNK je već pustio u prodaju nove termine za siječanj 2027. godine – to su 15., 16., 25., 26., 27. i 28. siječnja. Ako ste propustili prvi val karata, sada je prilika za popravni!

Iza ovog hita stoji talentirani mladi autorski tim. Uz Sanju Milardović kao autoricu i redateljicu, dramaturgiju potpisuje Nikolina Rafaj, glazbu Andrea Giordani, scenografiju Andrea Lipej, kostimografiju David Morhan, a oblikovanje svjetla Luka Matić. Na pozornici su briljirali Lana Barić, Ksenija Marinković, Dora Lipovčan, Alen Šalinović i Ivan Jončić.

Predstava je nastala u sklopu dramske rezidencije HNK u Zagrebu za 2025. godinu, čime se mladim hrvatskim autoricama i autorima pruža šansa da razvijaju nove tekstove i postave ih na scenu. Ova podrška domaćem stvaralaštvu nastavlja se i u sezoni 2026./2027., kad nas čeka praizvedba 'Pičmana' Dore Šustić. Njezin je tekst već osvojio prvu nagradu 'Marin Držić', a režirat će ga ona sama. 'Pičman' je predstavljen i u europskom projektu DoSEL, a engleski prijevod objavljen mu je u zbirci 'EIGHT PLAYS. Drama of Smaller European Languages'.

No, 'Marija Antoaneta' nije jedina poslastica koju HNK sprema! Na repertoaru Drame ove sezone je i hrvatska premijera 'Raseljenih' Tene Štivičić, dobitnice Nagrade Helene Weigel. Predstavu će režirati Nina Rajić Kranjac, a premijera je zakazana za 8. siječnja 2027. u HNK2. Uz Krležin klasik 'Gospodu Glembajeve', čak četiri od šest premijernih naslova Drame ove sezone pripadaju hrvatskoj književnosti, od čega tri djela suvremenih hrvatskih autorica. HNK zbilja rastura u promociji naših talenata! Marija Antoaneta, jesi li očekivala ovakvu navalu na blagajne HNK-a?