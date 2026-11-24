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Mia Kovačić, jedna od naših najprepoznatljivijih TV lica, jučer je gostovala u emisiji SHOWtime na Happy FM-u, gdje je iskreno progovorila o svojoj dvadesetogodišnjoj karijeri i osobnim stavovima koji se, bome, totalno ističu u moru estradnih priča.

Privatnost na prvom mjestu i sram kao pokretač

Iako je dva desetljeća pod reflektorima, Mia se i dalje drži svog pravila: privatnost je svetinja. Kaže da sebe ne vidi kao nekoga tko treba dijeliti s kim jede, s kim spava i gdje živi. Odmah nas je podsjetila da nije uvijek bila tako samouvjerena. Kao dijete je bila užasno sramežljiva, ali je tu svoju prepreku preobratila u snagu kroz manekenstvo i snimanje reklama. Rekla je da si je kod snimanja reklama govorila kako sramežljivost ne znači da netko ima bolju pojavnost od nje.

Ipak, izvan zaštićenog kruga susrela se s ljudima koji nisu bili dobronamjerni i koji govore jedno, a rade drugo, priznaje voditeljica. A tek dečki koji su htjeli biti pored nje samo da ih se fotografira! To je, nažalost, old school celebrity problem, ali Mia kaže da je to dio odrastanja. Nema odrastanja bez "rana, povreda i teških otkrića" – mudre riječi, nema što.

Kad studio postane akcijski film: munje, ziherice i vatra u nosu!

Unatoč svim godinama ispred kamera, Mia kaže da se i dalje osjeća kao na početku i da je najveći profesionalni uspjeh tek čeka. Svoje neprestano preispitivanje povezuje s disleksijom, zbog koje je uvijek morala raditi više od drugih. Ali hej, taj trud se isplatio, zar ne? Pričala je i o urnebesnim anegdotama sa snimanja, od udara munje usred "Plesa sa zvijezdama" (zamislite taj kaos!), preko haljine koju je popravljala zihericom, do totalno bizarne situacije s pirotehnikom.

Prepričava da su joj na pozornici pustili pirotehnički slap i da se našla usred njega. Imala je toliko laka na kosi da se bojala da će joj kosa "eksplodirati". I onda šlag na tortu: vatra joj je ušla u nos i spalila sve dlačice. Zamislite tu scenu: pred kamerama ste, morate biti najdraža voditeljica, a nosnice vam dime! Totalni šou.

Prirodni dopamin i #nofilter pravila

Kad se ugase kamere, Mia se opušta uz pilates, ples na šipci i tenis. I tu dolazi šok: "Nikad nisam pila, nikad se nisam drogirala niti išta konzumirala." Ona ima svoj "prirodni dopamin" i to joj je sasvim dovoljno. #Kraljica zdravog života!

Što se tiče njege, tu je tek iznenadila. Ljudi bi, kaže, mislili da ima "sto sedamdeset i sedam tisuća različitih krema" ili da je bila na nekim zahvatima. A istina? "Ništa, ljudi. Jednostavnost je ključ. Jedna mi gospođa radi kremu koju koristim već više od dvadeset godina." Poručuje da će nam koža biti zahvalnija što je manje iritiramo i opterećujemo "svime".

I na kraju, Mia je poslala snažnu poruku o filterima i vječnoj mladosti. "Volim da mi je koža koža, da diše. I na televiziji volim da sve bude što prirodnije." Ističe "velik, neprirodan jaz između stvarnosti, stvarne kože i njezine teksture te svih tih filtera i zamućivanja." Jasno je dala do znanja da je narativ vječne mladosti i plastičnosti sveprisutan, pogotovo među ženama. Ali Mia poručuje: "Stvarno je privilegija stariti i privilegija je svaki dan koji spremiš u svoju vrećicu i košaru. Neka tvoje lice priča o tebi."

Je li Mia upravo proglasila rat filterima? Mi smo za! Vi?