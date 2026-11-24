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Let 3 ponovno je digao prašinu! Otkrili su da su u potrazi za novim glazbenim talentima, ali ne za popunjavanje svojih redova, već za lansiranje nečeg totalno novog – benda Let 333. A cilj? Pa, nećete vjerovati, ni mi nismo odmah skužili, ali prijavit će se na Doru 2027.!

Ako mislite da imate ono nešto, nešto drugo, ili nešto što nitko još nije ni uspio definirati, onda je ovo pozivnica za vas! Audicija je zakazana za nedjelju, 29. studenoga, točno u podne, u Rijeci. Održat će se u vježbaoni Leta 3 u Ružićevoj ulici 34. Zato, nema filozofije, treba se požuriti jer prijave traju još samo ovaj tjedan.

Što točno traže? Pa, popis je, naravno, u stilu Leta 3 – traže sve koji pjevaju, sviraju, imaju osebujan karakter, neobičnu pojavu ili jednostavno osjećaju da im je život bez Leta 333 nepotpun.

Prijave se šalju mailom na dallas@dallas.hr, ali pazi, u naslov obavezno stavi "LET 333"! Let 3 preuzima ulogu mentora, a odabrane kandidate čekaju upoznavanje s posebnim metodama rada, probe i stvaranje zajedničkog zvuka. Cijeli proces, od audicija i prvih proba do oblikovanja benda, snimat će se i objavljivati tijekom sljedećih mjeseci. Znači, čeka nas pravi reality show o nastanku benda – mi smo već navučeni!

Mi smo iskreno fascinirani ovom idejom! Let 3 nikad ne razočara kad je riječ o iznenađenjima, a ovo je definitivno potez koji nitko nije očekivao. Jedva čekamo vidjeti što nam spremaju!