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Miroslav Škoro je na Facebooku objavio video u kojem se okušao u pripremi sarme, a snimka je odmah izazvala pravu buru među pratiteljima. Nije da nismo očekivali, ali Hrvati kad je hrana u pitanju, pogotovo sarma, postaju pravi kulinarski kritičari! Rasprava o tome kako se pravi savršena sarma brzo je eskalirala, a Škoro je dobio cijeli niz savjeta, ali i pokoju kritiku.

U videu je Škoro objasnio kako je bitno imati nekoga tko će nabaviti meso, nasjeckati slaninu i luk te popržiti rižu, a on se posvetio najvažnijem – začinima. Dodao je sol, papar, crvenu papriku i jaje u smjesu, uz upute osobe iza kamere. Fanovi nisu bili impresionirani baš svakim korakom.

Komentari su prštali, a mnogi su odmah 'osjetili' da tu nešto ne štima. "Nema jaja u sarmu ni slučajno," poručila je jedna pratiteljica, dodajući da se jaja eventualno stavljaju u punjenu papriku. Drugi su istaknuli da nema prženja sastojaka, te da sve treba biti umjereno – od kapule i riže, do papra i paprike. Neki su čak predložili i dodavanje suhog mesa i safta od poma te malo zaprške. Prava kulinarska škola u komentarima!

Ali, ono što je najviše zasmetalo, pa čak i izazvalo urnebes, bili su Škorini rukavi! Tijekom miješanja smjese, rukavi su mu nonšalantno dodirivali cijelu tu deliciju. "Miro, zavrni rukave, bolan," zavapila je jedna korisnica, a drugi su se složili s porukama poput "Zasuči rukave" i "Prije motanja smotaj malo rukave". Realno, kad kuhaš, prvo što napraviš je da zavrneš rukave, zar ne? Nije da se radi o modnoj reviji!

Škoro je video zaključio šalom na račun kuhanja sarme, ali i najavom priprema za koncert u zagrebačkoj Areni. Poručio je da je jako dobro da ti supruga bude blizu kad radiš smjesu za sarmu, pa dodao: "Ako nekad budete radili koncert u zagrebačkoj Areni, prvo napravite sarmu." Njegova šala je inspirirala jednu pratiteljicu da izjavi kako Arena nije za nju, ali je zato dobila volju napraviti sarmu. Eto, ipak neka korist od cijelog kulinarskog showa!

Sve u svemu, Škoro nam je pokazao da sarma nije samo jelo, već i platforma za pravu društvenu dramu! Hoće li idući put zavrnuti rukave? Mi se nadamo!