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Miley Cyrus, kraljica transformacija i vokalnih majstorija, od Disneyjeve zvijezde do pop ikone, konačno je rekla 'da' svom odabraniku! U subotu poslijepodne, u glamuroznom Palm Springsu, ova megapopularna pjevačica vjenčala se s glazbenikom Maxxom Morandom, a TMZ je objavio prve fotografije i snimku s vjenčanja. Iskreno, jedva smo čekali vidjeti što će izvesti!

Ceremonija se održala u nekadašnjem domu legende Franka Sinatre, što je već samo po sebi wow! Pred stotinjak uzvanika, Miley je zablistala u vjenčanici otvorenih leđa, dugih rukava i dugog šlepa – totalno neočekivano za nekoga tko nas je navikao na sve samo ne klasično. Maxx je bio u crnom odijelu, klasično i elegantno, da se uskladi s princezom rocka. Ali naravno, fokus je bio na Miley, koja je, kažu, stajala pod konstrukcijom ukrašenom bijelim ružama.

I da, nije moglo proći bez drame, ali one dobre! U jednom trenutku, Miley je izvadila rupčić i obrisala suzu dok je čitala zavjete s presavijene kartice. A onda je pala izjava koja je sve otopila: „Prije nego što sam te upoznala, bila sam izgubljena, a pronašavši tebe, pronašla sam i samu sebe. Stvaranje s tobom najdraža mi je stvar na svijetu i zato jedva čekam da dobijemo dijete! Nadam se da će naše dijete imati tvoju kosu, ali najviše od svega želim da naslijedi tvoj divan duh,“ rekla je novopečenom suprugu. Maxx, bubnjar benda Liily, uzvratio je: „Bit ću suprug uz kojeg ćeš se osjećati sigurno i imati moju podršku. Želim biti uz tebe i našu obitelj svakoga dana... Zahvaljujući tebi, postao sam bolja verzija sebe.“ Ma jel' to moguće, koliko su slatki?!

Tko je sve bio na najiščekivanijem vjenčanju?

Na popisu uzvanika našli su se, naravno, i Mileyini roditelji Billy Ray i Tish Cyrus, te njihovi partneri Elizabeth Hurley i Dominic Purcell. Ceremoniju je vodio Wayne Coyne, frontmen skupine The Flaming Lips, ujedno i Mileyin bliski prijatelj i česti suradnik – dakle, nije bilo mjesta za dosadu. Prije nego što su mladenci rekli 'da', zasvirala je pjesma 'Love Is Like a Butterfly' od pokojne kume Dolly Parton. Savršeno dirljivo, moramo priznati!

Od 'tajnog' spoja do zaruka u Japanu

Ovaj par je svoju ljubav prije vjenčanja proslavio i večerom za obitelj i prijatelje u obližnjem restoranu, gdje su se jeli file mignon i ravioli s jastogom – zvuči kao prava gozba! A Miley je, inače, 18. listopada već nagovijestila vjenčanje. Tijekom koncerta u Hollywood Bowlu u Los Angelesu pozvala je Maxxa na pozornicu, gdje je on svirao bubnjeve dok je ona izvodila pjesmu 'Let’s Get Married'. A na kraju pjesme, pao je i poljubac. Ma, je li to bio dio plana? Ma sigurno!

Par se zaručio u Kyotu krajem 2025., nakon četiri godine veze. Maxx je ispričao kako ju je 'zaveo na krivi trag' do samog kraja putovanja. Šetali su hotelskim vrtom, ušuljali se u neku japansku šumicu, a on je čekao da Miley snima okrenuta leđima. „Tada sam ju dotakao po ramenu i kleknuo,“ prisjetio se. Prsten od 14-karatnog zlata, koji je izradila dizajnerica Jacquie Aiche, Miley je ponosno nosila još prošlog prosinca na premijeri filma 'Avatar: Vatra i pepeo'. Prije nego što je objavljena vijest o zarukama, Miley je u emisiji 'Good Morning America' rekla: „Maxx i ja zajedno smo četiri godine i jasno se vidi koliko sam se promijenila tijekom tog vremena. Velikim dijelom za to mogu zahvaliti sjajnom partneru. Želiš sanjati što veće snove i imati uz sebe nekoga tko ti uvijek govori da to možeš.“ Totalna motivacija za sve nas!

S Maxxom se upoznala na spoju koji je za nju bio naslijepo, što je prvi put ispričala u intervjuu za britanski Vogue 2023. Prije njega, znamo svi, bila je u braku s glumcem Liamom Hemsworthom. Vjenčali su se 2018., ali ljubav nije potrajala ni godinu dana. On je sad zaručen za manekenku Gabriellu Brooks. No, izgleda da je Miley napokon pronašla svoju sreću i stabilnost. Iskreno, nakon svih njezinih transformacija, baš nam je drago vidjeti da je pronašla sreću. Što mislite, hoće li se sada smiriti ili nas čekaju još luđe stvari?