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GTA 6 je bez ikakve sumnje jedna od najočekivanijih videoigara svih vremena, a svaki novi detalj, pa i najmanja glasina, izaziva potres u gaming svijetu. Godinama su fanovi ludjeli pokušavajući pogoditi tko su glumci koji će dati glas i izgled protagonistima nove igre, Jasonu i Luciji, čiji su identiteti bili pod strogim embargom Rockstar Gamesa. E pa, ekipo, tajni je konačno došao kraj!

Iako se ranije ovog tjedna već potvrdilo da je Manni L. Perez, inače i nominirana za Game Awards za svoj rad na igri, utjelovila Luciju, sada je službeno objavljeno i tko je njezin partner u zločinu. Riječ je o glumcu Dylanu Rourkeu, a prva zajednička fotka s Manni L. Perez i kaskaderkom Victorijom Lee ispred ogromnog plakata GTA 6 razotkrila je sve karte. Rourkeovo ime počelo je kružiti internetom u zadnja 24 sata prije objave, jer su neki igrači već dobili svoje primjerke igre, no ovo je prva prava potvrda!

Tajna je vani – uz puno udaraca!

Victoria Lee, kaskaderka koja je doslovno skakala za Luciju, objavila je fotku na Instagramu uz iskrenu objavu koja je digla prašinu! „Pa… tajna je napokon vani!“, napisala je, i moramo priznati da joj vjerujemo na riječ. Dodala je kako je „godinama morala šutjeti, a činilo se kao vječnost!!! 😂“ i da napokon može podijeliti kako je imala sreću „pomoći oživjeti LUCIJU kao njezina GLAVNA KASKADERKA u igri GRAND THEFT AUTO 6, a odradila je i hrpu drugih kaskaderskih scena za ostale likove!“

Kad pomislite na kaskadere, obično zamislite malo posjekotina i modrica, ali Lee je to digla na višu razinu: „Tisuće sati, bezbroj uspomena i luda vožnja! Količina krvi, znoja, suza i UDARACA uloženih u stvaranje ovog svijeta je nevjerojatna! A jesam li spomenula udarce?!… Da, to sranje je STVARNO!!! 😂💥😵💫“ To zvuči kao da su se stvarno namučili, a mi im skidamo kapu.

Poseban pozdrav Manni i Dylanu!

U svojoj emotivnoj objavi, Lee se posebno zahvalila glavnim glumcima: „Toliko nevjerojatno talentiranih ljudi dalo je cijelo srce i dušu za ovu igru i neopisivo sam zahvalna što sam bila dio nečeg tako golemog! Poseban pozdrav Manni i Dylanu! ❤️ Vas dvoje ste uistinu predivni ljudi, iznutra i izvana! Toliko talenta, srca i iskrene dobrote. Zauvijek ću biti zahvalna što sam s vama podijelila ovu ludu avanturu! Hvala vam što ste tako prokleto zakon! ❤️❤️❤️“

Povodom izlaska GTA VI oglasili su se i glumci koji su sudjelovali u stvaranju igre, u zajedničkoj objavi na društvenim mrežama osvrćući se na višegodišnji rad. Poručili su: „Godinama smo imali priliku gledati kako rade neki od najvrjednijih i najvještijih ljudi u industriji videoigara. Iznimna nam je čast što smo mogli sudjelovati u stvaranju ovog projekta, koji je dokaz ljudske kreativnosti, domišljatosti i nevjerojatne snage volje. Toliko smo toga naučili, a još toliko toga tek trebamo naučiti. Nastavite se boriti za ono što volite i ostanite skromni.“ Zvuči kao prava lekcija iz života, a ne samo iz glume!

Nova lica koja su osvojila gaming svijet

Iako je Manni L. Perez već imala uspjeha, Dylan Rourke je s ovom ulogom definitivno izbio u prvi plan. Prije GTA 6, Rourke je imao gostujuće uloge u popularnim serijama kao što su „Moderna obitelj“ i „Uvod u anatomiju“, ali ovo mu je prva uloga koja ga lansira među zvijezde. Postao je lice jednog od najvećih izdanja u povijesti industrije zabave, što je za glumca ravno jackpotu. Od malih uloga do glavnog protagonista u igri o kojoj bruji cijeli svijet – tko bi rekao da će mu Vice City donijeti takvu slavu? Baš nas zanima hoće li sada gosti u Modernoj obitelji tražiti njegove autograme!