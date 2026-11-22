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I tako, još jedan tjedan, još jedno ispadanje iz „Plesa sa zvijezdama“! Sinoćnja, četvrta emisija showa bila je kobna za Ivana Doriana Molnara i Tamaru Despot. Natjecanje im je završilo u četvrtoj emisiji. Iskustvo im je, kažu, bilo „predivno“, ali mi se nekako čini da bi im bilo još predivnije da su ostali barem još jedan krug, zar ne?

Njihov argentinski tango na taktove „Milonga de Buenos Aires“ sastava Cuarteto Re!Tango, očito nije oduševio žiri kako su se možda nadali. S mršavih 22 boda, jasno je da ih suci baš i nisu vidjeli kao kandidate za pobjedu. Iako je tango strastven i dramatičan, izgleda da Molnar i Despot nisu uspjeli prenijeti tu iskru do stolca žirija. Šteta, jer se uvijek nadamo nekom iznenađenju i „comebacku“ iz dubina bodovne ljestvice!

Nakon što su ocjenama žirija pribrojeni glasovi gledatelja, posljednje mjesto u idućoj emisiji pripalo je Emi Luketin i Mateu Cveniću.

Ivan Dorian Molnar je, izjavio da je „sudjelovanje u Plesu sa zvijezdama bilo jedno predivno iskustvo“ te da su „otplesali sve što su htjeli otplesati“. Ma bravo, Molnar, bravo! To je taj stav, iako nam je svima jasno da nikad ne škodi odraditi još koji ples, pogotovo kad su u pitanju glitzer i reflektori. Zahvalio se svima koji su gledali i glasali, što je, naravno, korektno.

Tamara Despot je otišla korak dalje i iskoristila priliku da gledatelje pozove na prava plesna natjecanja. „Da vide da je ovo jedan divan sport i da ga dalje razvijamo i da svi zajedno plešemo, hvala vam“, poručila je. Cijenimo posvećenost, ali ipak je ovo „Ples sa zvijezdama“, gdje se pleše zbog showa i zabave, a ne samo zbog sportskih bodova. Ipak, možda je u pravu, tko zna, možda se među našim čitateljima krije iduća plesna zvijezda koja će zahvaljujući Tamari otkriti strast prema plesu izvan TV ekrana.

Pa dobro, iskreno, je li vas iznenadilo ovo ispadanje? Jesu li Ivan Dorian Molnar i Tamara Despot trebali dobiti još jednu šansu ili je njihova plesna bajka jednostavno došla do kraja? Pišite nam!