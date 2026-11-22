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Dino Merlin, čini se, baš nema sreće u posljednje vrijeme s koncertima. Taman kad se slegla prašina oko otkazivanja nastupa na splitskoj Rivi, eto nove drame: srpski medij piše da mu prijeti i otkazivanje koncerta u crnogorskom Baru!

Trebao je pjevati na reprizi dočeka Nove godine, 1. siječnja 2027., ali Barani su se, kažu, digli na noge zbog love. Navodno je među stanovnicima Bara sve više nezadovoljnih zbog cifre koju bi lokalna vlast trebala iskeširati za Merlinov show. Troškovi bi, zajedno s pjevačevim honorarom i tehničkim zahtjevima njegovog tima, mogli preći vrtoglavih 300.000 eura! Očito je to malo previše za financijske mogućnosti Općine Bar, pa je cijeli koncert pod velikim upitnikom.

Izvor tvrdi da su predstavnici Općine već uhvatili vezu s Merlinovim menadžmentom, valjda da pokušaju smanjiti tehničke zahtjeve i ukupne troškove. Ako se ne dogovore oko smanjenja iznosa, koncert bi lako mogao dobiti otkaz. Dajemo li oklade hoće li se izvući ovaj put?

A podsjetimo se, Merlin je nedavno ostao i bez najavljenog nastupa u Splitu, na Rivi. Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta objavio je 20. studenoga da Grad neće potpisati ugovor za taj koncert, koji je bio planiran za 30. prosinca. Odluka je pala nakon što se digla velika prašina oko spornih 300.000 eura troškova produkcije. Čak je i peticija pokrenuta s ciljem da se ta lova preusmjeri na kupnju medicinskih uređaja za KBC Split.

Šuta je tada pojasnio da bi Merlinov koncert sam koštao 140.000 eura, dok se spomenuti trošak od 300.000 eura odnosio na tri izvođača: Merlina, Jakova Jozinovića i Jelenu Rozgu. Dakle, Merlin nije bio jedini "krivac" za visoku cifru, ali je nekako opet on ostao bez bine.

Nakon svega, oglasio se i tim Dina Merlina. Istaknuli su da je ponuđena i prihvaćena cijena za njegov angažman s cijelim timom i digitalnom kampanjom bila 140.000 eura bruto. Objasnili su da je to bilo zato što je Grad Split tražio da se koncert organizira po istom principu kao i lanjski spektakl na Stradunu u Dubrovniku. Dodali su da su u cijelu priču bili uključeni i komercijalni sponzori koji su trebali pokriti 80.000 eura, i da su se ti sponzori iznenadili gradonačelnikovim potezom jer su svi ugovori bili praktički finalizirani.

Eto ti sad. Izgleda da Merlinu ove godine Božić i Nova godina donose više otkazivanja nego nastupa. Hoće li Bar biti još jedna "puknuta" gaža, ili će se uspjeti dogovoriti? Pratimo situaciju, a vi nam javite svoje prognoze!