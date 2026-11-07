Show 'Tko to tamo pjeva?': ToMa i tajanstvena Policajka osigurali Ani Škorić 5000 eura!

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Zaboravite na dileme i propuštene prilike, jer je u završnom duetu ToMe i tajanstvene Policajke sve sjelo na svoje mjesto! Već prvi stihovi ToMine pjesme potvrdili su da je Ana Škorić donijela odluku života i osigurala sebi maksimalnih 5000 eura. Policajka je, ruku na srce, rasturila!

Šesta epizoda showa Tko to tamo pjeva? donijela je pravi rollercoaster emocija i iznenađenja. Natjecateljica Ana Škorić iz Supetra, unatoč odrastanju u glazbenoj obitelji, nije imala lagan zadatak prepoznati dobre i loše glasove. Dok ju je u studiju bodrila prijateljica Iva sa svojom kćeri, savjetima su joj pomagali panelisti Alka Vuica, Luka Nižetić, Gianna Apostolski i Goran Vinčić, kojima se pridružio i gostujući panelist ToMa, odnosno Tomislav Marić.

Početni šokovi i panika na panelu

Već na startu, kad se Ana susrela s devet tajnih glasova – Svatovskom pjevačicom, Kvizašem, Kumicom s placa, Policajkom, Stolnotenisačem, Plastičnim kirurgom, Automehaničarom, Vinogradarom i Krojačicom – postalo je jasno da ovo neće biti mačji kašalj. Automehaničar je odmah izazvao najviše sumnji. ToMa je u izazovu "Prvi dojam" predložio njegovu eliminaciju, a panelisti su se složili. Gianna je komentirala da nije sigurna u njega. No, kad je Automehaničar zapjevao hit Mate Bulića, studio je ostao bez teksta. "Ja ne vjerujem!" vikali su panelisti, a ubrzo su mu se pridružili na pozornici. Umjesto lakih 500 eura, Ana je dobila hladan tuš – teže odluke tek su je čekale.

Putešestvije do nagrade: usponi i padovi

Srećom, Ana se nije dala obeshrabriti. U prvoj rundi "Playbacka", gdje su se predstavili Svatovska pjevačica, Kvizaš, Kumica s placa i Policajka, Alka Vuica je bila k'o zmaj. Alka je savjetovala Ani da izbaci Kvizaša, a ToMa se složio. Vinčić je sumnjao u Svatovsku pjevačicu, ali Ana je poslušala Alku. Kvizaš je ispao loš pjevač i Ani donio prvih 500 eura. U drugoj rundi, nakon nastupa Stolnotenisača, Plastičnog kirurga, Vinogradara i Krojačice, Ana je eliminirala Plastičnog kirurga, što se opet pokazalo kao pun pogodak i donijelo joj 1000 eura.

U izazovu "To sam ja" Ana je dobila nove tragove. Luka Nižetić gurao je Svatovsku pjevačicu, Vinčić Krojačicu, ali Ana je poslušala Alku i Giannu i odlučila eliminirati Kumicu s placa. Bingo! Kumica nije znala pjevati, pa se dobitak popeo na 1500 eura. Ali onda opet drama u "Tajnom studiju" gdje je Ana poslala Stolnotenisača na razotkrivanje. Stolnotenisač je izveo "Ljubavnu", ostavivši sve u nevjerici! No, u "Glasoboju" je Ana opet preuzela konce. Među Svatovskom pjevačicom, Policajkom, Vinogradarom i Krojačicom, bez puno razmišljanja odabrala je Krojačicu. Intuicija je bila na mjestu, Krojačica je bila falš, a Ana je dogurala do 2000 eura.

Ključna odluka: sve ili ništa

Put do glavne nagrade postao je još neizvjesniji u izazovu Ima slike, nema tona. Nakon što je Ani eliminirala Svatovsku pjevačicu koja se pokazala kao odličan glas, studio je opet bio u šoku, a Ana je ostala na 2000 eura. Pred njom su ostali samo Vinogradar i Policajka. Dilema je podijelila paneliste: Alka je vjerovala Vinogradaru, dok je ToMa bio na strani Policajke. ToMa je priznao da više naginje Policajki, iako misli da oboje dobro pjevaju. Nakon "Intervjua" i savjeta sa svih strana, Ana je eliminirala Vinogradara. Nije znao pjevati, što joj je donijelo još 500 eura i ukupan iznos od 2500 eura.

Međutim, najveći izazov tek je čekao. Ana je morala odlučiti: zadržati 2500 eura ili riskirati sve za duplo, odnosno 5000 eura! ToMa ju je hrabrio: Rekao je da je poprilično uvjeren da Policajka zna pjevati. Alka se složila. No, Ani je konačnu odluku prepustila svojoj prijateljici Ivi, koja ju je cijelu večer bodrila. Iva je rekla da misli da Policajka pjeva, a Ana je odlučila: Ja ću poslušati svoju prijateljicu. Idemo do kraja! Došla sam s nulom, ako ne osvojim, novci će doći kad-tad.

I tako je uslijedio taj dugoočekivani završni duet ToMe i Policajke. Već prvi otpjevani stihovi ToMine hit pjesme razotkrili su sve sumnje – Policajka je imala glas za pet! Pokazala je svoj pjevački talent i tako Ani osigurala maksimalnih 5000 eura. Prava filmska priča, zar ne? Je li i vas Policajka izula iz cipela?