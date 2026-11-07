Lela Kaplowitz: Kad jazz diva baci oko na blues i soul – priprema se putovanje za pamćenje!

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Lela Kaplowitz ima karijeru od Carnegie Halla i Madison Square Gardena do Birdlanda i njujorškog Blue Notea. Nakon više od tri desetljeća na sceni, suradnji s najvećim jazz glazbenicima i pregršt međunarodnih priznanja, Lela je odlučila da je vrijeme za – promjene!

Njen deseti studijski album, pod nazivom "The Journey", obećava pravi glazbeni šok, ali onaj dobri! Lela se, naime, prvi put snažno okreće bluesu, soulu i gospelu. U autorskim skladbama osobne se teme susreću s iskustvom glazbenice koja iza sebe ima više od tri desetljeća profesionalnog bavljenja glazbom.

Da je stvar ozbiljna, pokazuje i videospot za naslovnu pjesmu koji prati ovo glazbeno putovanje. A gdje bolje doživjeti ovo novo poglavlje nego uživo? Koncertna promocija albuma održat će se u zagrebačkoj Kontesi, i to 9. studenoga. Označite datume, jer ovo se ne propušta!

Na pozornici u Kontesi, Leli će se pridružiti prava glazbena ekipa: Joe Kaplowitz na klaviru i Hammond orguljama, Yogi Lonich na gitari , Jurica Štelma na kontrabasu i Janko Novoselić na bubnjevima. Kao šlag na tortu, stižu i posebni gosti – istaknuti hrvatski usnoharmonikaši Krešo Oremuš i Tomislav Goluban. Zvuči kao pravi party, zar ne?

Je li Lela ovim potezom pokazala da je za glazbu uvijek vrijeme za eksperimente, ili će nas vratiti korijenima bluesa na način na koji samo ona zna? Jedva čekamo vidjeti što nam je ova jazz diva pripremila! Vidimo se u Kontesi da saznamo hoće li nam "The Journey" postati novi soundtrack života!