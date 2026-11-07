Premijera 'Na rubu pameti/Roll over Krleža': Komedija zasjala u novom ruhu!

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U srijedu 4. studenog 2026. godine, obnovljeno kazalište Komedija konačno je dočekalo svoju veliku noć! Svečanom premijerom predstave 'Na rubu pameti/Roll over Krleža' započela je nova sezona, a sudeći po dugotrajnom pljesku premijerne publike, bio je to pun pogodak.

Naravno, ovakav kulturni događaj nije mogao proći bez poznatih faca. Među okupljenima su se našli gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević i pročelnica Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo. Posebni savjetnik za kulturu Predsjednika Republike Zorana Milanovića, Zdravko Zima, također je bio tu, uz brojne druge dame i gospodu iz političkog, kulturnog i društvenog života Lijepe Naše. Ma, okupila se prava elita!

Predstava je nastala prema kultnom romanu Miroslava Krleže, ali u super svježoj adaptaciji Viktora Ivančića. Redatelj Ivica Buljan okupio je moćan autorski tim, a glumci Dražen Bratulić, Roko Sikavica, Ružica Maurus, Ivan Magud, Jasna Bilušić, Ognjen Milovanović, Dubravka Ostojić, Adnan Prohić, Jan Kovačić i Damian Humski, čini se, rasturili su na sceni. Dugotrajnim pljeskom publika ih je nagradila, a što reći – kad se Komedija primi Krleže, to je obično spektakl!

Krležin Doktor je čovjek koji nakon desetljeća uredne šutnje izgovori jednu jedinu istinu i time postane prijetnja poretku koji počiva na laži. Predstava se na scenu vratila gotovo devedeset godina nakon nastanka romana, u svijetu koji mu je i dalje neugodno sličan. Ova adaptacija bez problema spaja 1938. i 2026. godinu, servirajući nam dobar kabaret, gorki humor, glazbu i pokret – sve to s energijom ansambla koja pršti sa scene.

Ako ste mislili uloviti ulaznicu za studeni, e pa zakasnili ste! Sve izvedbe su rasprodane, planule su brže od traperica na Crni petak. Ali ne brinite, ima još nade! Ulaznice za izvedbe 22. i 23. prosinca čekaju na vas na mrežnim stranicama Komedije. Požurite, da ne ostanete bez svog komadića Krleže u novoj Komediji!