Seka Aleksić zapalila Arenu: Je li zagrebačka publika više gledala u hitove ili u kožne hlače?

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Seka Aleksić je u petak navečer doslovno zapalila zagrebačku Arenu! Ne samo svojim najvećim hitovima, već i jednom, recimo to, „vrućom“ modnom kombinacijom.

Ovog puta, zvijezda večeri su bile seksi crne kožne hlače koje su privukle pažnju. Je li Arena gorjela zbog vokalnih sposobnosti ili zbog modnog izbora? Teško je reći, možda je pametno reći da je sve skupa bilo eksplozivno!

Seka je publiku zabavljala svojim najvećim hitovima. Samo se pitamo, jesu li te kožne hlače disale u ritmu ili su samo doprinijele „vreloj“ atmosferi?