Drama u 'Eliti': Filip Đukić ljubio jednu, zagrlio drugu, a Laura Prgomet završila u suzama!

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U srpskom reality showu 'Elita 10' stvari su opet dosegle razinu drame za koju nam trebaju kokice i maramice! U glavnoj ulozi? Nitko drugi doli Filip Đukić, koji je nakon jedne divlje zabave završio u totalnom ljubavnom trokutu u krevetu. I to ne s jednom, nego s dvije natjecateljice odjednom – Emilijom Rauški i Slađanom Krnjajić. E, pa, ako ništa drugo, dečko zna kako napraviti show, je li?

Priča je krenula s Emilijom, s kojom je Filip razmjenjivao nježnosti i poljupce. Kad je Emilija pokušala prekinuti ovaj mini-harem savjetom da ode spavati u kuću, Filip je odbio, okrenuo se prema Slađani i nju zagrlio. Klasični potez kralja drame!

Međutim, nisu svi uživali u Filipovoj "zabavi". Bivša kandidatkinja hrvatskog 'Gospodina Savršenog', Laura Prgomet, koja se s Filipom zbližila prethodnih tjedana, ovu scenu je podnijela – u suzama! Da, dobro ste pročitali. Plakala je! I to ne iznenađuje, s obzirom na to da su Laura i Filip proteklih tjedana bili prilično nerazdvojni. Njihov odnos je, kako pišu mediji, započeo još krajem rujna, a uključivao je i intimne odnose u hotelskoj sobi unutar 'Elite'. Bliskost se nastavila i tijekom listopada, ali izgleda da je Filipova pažnja ipak malo previše "šarala".

Laura je, ruku na srce, ranije već otvoreno govorila o svom odnosu s Đukićem i bila je, čini se, svjesna njegovih eskapada s drugim djevojkama. Tada je rekla: "Možda i ja imam neki problem jer mi je tip uvrnut, uvijek mi se svidi neki uvrnuti tip muškarca, to je činjenica."

S obzirom na njezinu iskrenost, vjerojatno nije očekivala da će se "uvrnuti tip" Filip pretvoriti u ljubitelja grupnih zagrljaja odmah nakon zabave. Iako je bila svjesna njegove sklonosti drugim djevojkama, suze su jasan znak da se ovakvo javno pokazivanje bliskosti s dvije cure baš i nije očekivalo. Hoće li se ovo pokazati kao konačni kraj njihove priče ili je ovo samo još jedna kriza u moru reality drame? U 'Eliti' je sve moguće, samo da rejtingi rastu, zar ne?