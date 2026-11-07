KLASIKA U LISINSKOM: Filharmonija dokazala da je drama i elegancija uvijek in!

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Dok mi obično pratimo drame na reality showovima, u petak navečer u zagrebačkom Lisinskom odvijala se drama, ali ona glazbena – i to kakva! Zagrebačka filharmonija priredila je koncert u sklopu Crvenog ciklusa, a atmosfera je bila svečana.

Glavne zvijezde večeri bili su dirigent Valentin Egel i fantastična violinistica Maria Sotriffer. Crveni ciklus predvodili su dirigent Valentin Egel i Maria Sotriffer na violini.

Ovo je dokaz da klasična glazba nije samo za "starije", već da itekako ima šarm i sposobnost da nas prebaci u neki drugi svijet, daleko od briga i TikTok notifikacija. Priznajemo, malo nam je žao što nismo bili tamo u svom najelegantnijem izdanju. Jeste li vi uhvatili tu svečanu vibru u Lisinskom?