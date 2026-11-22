Poznati

Zagrebačka špica svake subote vrvi poznatim licima, ali prošle subote je ekipa na Cvjetnom trgu imala priliku vidjeti pravu senzaciju – Antu Rebića! I to ne samog! Bivši hrvatski nogometni reprezentativac uhvaćen je kako ležerno šeta u društvu dviju žena i jednog muškarca. Očito je Ante odlučio da je dosta skrivanja i da je vrijeme za malo sunca i pažnje, nakon što se mjesecima rijetko pojavljivao u javnosti. Konačno malo drame, ali izvan nogometnog terena!

Rebić, koji je nedavno napunio 33 godine, već je nekoliko mjeseci misteriozno bez kluba. Od prvog srpnja ove godine slobodan je igrač, nakon što mu je istekao ugovor s Hajdukom, i od tada je prava enigma gdje će nastaviti karijeru. Iskreno, ta situacija s klubom nam je zanimljivija od toga tko je još sve prošetao špicom. Mada, za one koji vole vidjeti poznate, u subotu su se tamo našli i voditeljica Lana Pavić sa suprugom, Damir Eljuga, Jadranka Kosor te Otto Barić.

Prisjetimo se, njegov kratki boravak u Hajduku donio mu je 30 službenih utakmica i sedam golova, ali je na kraju odbio ponudu kluba za ostanak. Hajduk ga je pokušao zadržati, nudili su mu godišnju plaću između 400 i 500 tisuća eura, ali Rebić je rekao 'ne'. I to ne zbog love, nego, kako se priča, zbog nezadovoljstva sportskom politikom kluba. E, to je već stav!

Nakon toga su krenule glasine o povratku u Italiju, spominjali su se Frosinone i Salernitana s navodnim ponudama i do milijun eura godišnje! Milijun eura, ljudi! Ali, ni od toga ništa. Čini se da je Ante Rebić trenutno na produženoj nogometnoj pauzi, profesionalno ne igra. Je li to neka nova taktika ili samo uživanje u slobodi? Što vi mislite, gdje ćemo ga sljedeće vidjeti?