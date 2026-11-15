Severina razvalila Ljubljanu, a sad se sprema za treću Arenu Zagreb!

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Severina je sinoć u potpunosti ispunila Arenu Stožice u Ljubljani, dokazavši još jednom zašto je prava kraljica regionalne scene. Ovim je koncertom njezina turneja 'Ja samo pjevam' i službeno postala regionalna, s najavama za nastupe diljem susjednih zemalja.

Sjećate se, turneja je krenula prošle godine iz Splita, a zatim je Severina raspametila publiku s dva rasprodana koncerta u Areni Zagreb te nedavnim nastupom u pulskoj Areni prije otprilike mjesec dana.

U Ljubljani je show trajao više od dva sata, uz pratnju moćnog dvadesetočlanog orkestra s gudačima i trubačima. Seve je izvela gotovo trideset svojih najvećih hitova, a publika, koja je stigla iz raznih zemalja, pala je u totalni trans. Prema komentarima fanova, bio je to jedan od najljepših i najemotivnijih Severininih koncerata u Ljubljani. I mi im vjerujemo! Koncept turneje je jasan: fokus je na Severininom vokalu, interpretaciji i sirovoj emociji. Nema tu plesača ni ludih koreografija koje bi odvlačile pažnju – samo Seve i pjesma. Zato publika i doživi svaki stih na neki poseban, intiman način.

Ali čekajte, ima još! Turneja se nastavlja 5. prosinca u Skopju, u Areni Boris Trajkovski, a onda dolazi nešto stvarno posebno. Severina se 15. prosinca vraća u Arenu Zagreb za svoj treći nastup u posljednjih godinu dana! I to nije bilo kakav koncert. Najavljen je kao novo poglavlje turneje pod nazivom 'Ja samo pjevam – B strana', a donosi donekle izmijenjen repertoar.

Nakon dva prethodna rasprodana koncerta, ovaj put nas čekaju pjesme koje su obilježile njezinu karijeru, ali koje rijetko imamo priliku čuti uživo. Seve je najavila da će koncert otvoriti kultnom 'Hrvaticom', a pozvala je fanove da joj putem društvenih mreža predlože koje bi još 'B strane' htjeli čuti. Eto prilike da se ispune i najskrivenije želje!

Ulaznice za 'Ja samo pjevam – B strana' u Areni Zagreb, koji se održava 15. prosinca, već su u prodaji putem sustava Eventim. Jeste li spremni za malo drugačiju Severinu i koje biste joj pjesme vi predložili da izvodi?