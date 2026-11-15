Ples sa zvijezdama: Lana i Gordan se oprostili od parketa, a latino večer stiže!

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Aha, evo nam i treće emisije 'Plesa sa zvijezdama', i moramo priznati, bilo je drame! Lana Ujević Telenta i Gordan Vogleš su se, nažalost, oprostili od natjecanja. Plesali su bečki valcer uz pjesmu I Put a Spell on You i skupili 26 bodova od žirija. Ali kad su se tome pribrojili i glasovi publike, završili su na posljednjem mjestu.

Lana je bila super pozitivna, rekavši da im je bilo divno, prije svega što su se upoznali, i zahvalila je publici i glasačima. Nije zaboravila ni pohvaliti Gordana kao sjajnog mentora. Gordan je, pak, pozdravio svoju Rijeku i zahvalio svima na podršci, od obitelji do gledatelja. Što reći, klasika oproštaja, ali s osmijehom.

Moramo spomenuti i Ivanu Doriana Molnara i Tamaru Despot, koji su s Lanom i Gordanom do zadnjeg trena strepili hoće li proći dalje. E pa, oni ostaju! Publika više nije mogla mijenjati poredak, ali zato mentori i plesna trupa nisu gubili vrijeme. Podij su preuzeli uz hit "NUEVAYoL" Bad Bunnyja i najavili: iduće subote čeka nas prava latino večer! Spremaju se vrući ritmovi, možemo misliti kako će to tek izgledati.

Što se tiče ostalih, Antonija Stupar Jurkin i Vedran Sraga otvorili su večer valcerom, a zatim njime i zaokružili emisiju. Plesali su uz pjesmu My Way Franka Sinatre. Žiri je nastup ocijenio njihovim najboljim dosad. Antonija je pokupila pohvale za napredak, a cijeli par za sklad i Vedranovo mentorstvo. Jedino su joj savjetovali da dodatno opusti ramena i otvori gornji dio tijela. Ok, cure, znamo svi taj savjet, zar ne? Ukupno su dobili 23 boda – Robert, Daniela i Damir su im dali šest, a Mihaela pet. Nije loše, ali može to i bolje!

Drugi tango večeri pripao je Alenu Đurasu i Pauli Tonković. Dok su Marko i Tina ranije plesali uz Rosalíju, Alen i Paula su žiriju priuštili pravi spektakl uz "Training Season" Due Lipe. Žiri je bio na sedmom nebu! Hvalili su Alenov napredak, samopouzdanje i preciznost. Posebno su istaknuli njihov sklad i povjerenje u paru, a koreografiju je Mihaela opisala kao umjetnost. Ma bravo, ekipa! Dobili su bombastičnih 31 bod: Robert, Mihaela i Damir po osam, a Daniela sedam. To je već ozbiljna brojka, bravo za njih!

Dakle, jedna priča završava, devet se nastavlja, a mi već brojimo dane do latino ludila. Što mislite, hoće li se Alen i Paula i dalje držati vrha ili će Antonija iznenaditi s opuštenim ramenima? Vidimo se iduće subote!