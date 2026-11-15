Duška Brčić-Šušak: Kad ti Jacques kaže da ti je glas bolestan, a ti dobiješ Lisinski!

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Ovo ljeto (2026.) je bilo, recimo to tako, uzbudljivo za pjevačicu Dušku Brčić-Šušak. Njena izvedba Oliverove pjesme "Ostavljam te samu" na probi za manifestaciju 'Trag u beskraju' u Veloj Luci izazvala je brojne reakcije. Iako su neki, poput Josipe Lisac, bili oduševljeni, nije nedostajalo ni kritika, a jedna od najglasnijih stigla je od Jacquesa Houdeka. Međutim, čini se da Duška na sve gleda s osmijehom i da je iz cijele priče izvukla samo najbolje.

Novi singl i suradnje koje osvajaju

Duška je već zaronila u nove projekte. Novi singl "Tajna" osvojio ju je već na prvo slušanje. To je prva suradnja s Anjom Grabovac i Janom Jakovljevom, za koje kaže da su iznimno talentirani, mladi i ambiciozni ljudi i da vjeruje da su na putu da naprave velike stvari. Zato joj je posebno drago što su upravo u pjesmi 'Tajna' prepoznali nju. Kaže da pri odabiru pjesama prvo presluša demo, a onda kod kuće sama pjeva uz njega. Ako se "dogodi neka povezanost", zna da je to to. Ne mora svaka pjesma biti njena životna priča, ali emocija koju unese uvijek je iskrena pa vjeruje da će publika to prepoznati i u "Tajni". Svoj ljubavni život zasad radije čuva za sebe.

Od "bolesnog glasa" do Lisinskog

Njezina izvedba Oliverove pjesme "Ostavljam te samu" izazvala je brojne reakcije. Posebno joj je značila pohvala Josipe Lisac, jedne od njezinih najvećih glazbenih inspiracija, koja je poručila: Djevojka je zapjevala za prav. Dušku je najviše dirnulo što su ljudi u izvedbi prepoznali emociju i iskrenost, a ne samo vokalnu interpretaciju. Iz svega su se izrodile suradnje, koncerti i novi projekti o kojima još ne smije puno govoriti. Na poziv Ante Gele pjevala je u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, rame uz rame s Dadom Topićem, kojega odmalena smatra jednim od najvećih vokala naših prostora. Takvi je trenuci podsjete zašto se zaljubila u glazbu.

A kritika? Stigla je, jasno, od Jacquesa Houdeka. On je komentirao da je Duškin glas "bolestan" i savjetovao joj da hitno potraži pomoć. Duška mu je na društvenim mrežama tada, naravno, odgovorila da je bila na pregledu i da je s njezinim glasnicama "sve u redu". Danas se na tu raspravu ne želi vraćati: s Houdekom se nisu čuli niti razgovarali, a smatra da je sve što je imala reći već rekla u svojoj tadašnjoj objavi.

Glazba, ljubav i povjerenje – Duškina iskrena strana

Nisu joj sve kritike sporne. Uvijek je otvorena za konstruktivnu kritiku i svjesna je da se ne može svaka interpretacija svidjeti svakome, no važno joj je ostati vjerna vlastitom glazbenom izrazu. Ranije je otkrila da su neke njezine tetovaže nastale zbog impulzivnih odluka u ljubavi. Kaže da se nije mnogo promijenila: jako je osjećajna i kad nekoga voli, voli iskreno. Možda je s godinama naučila malo više slušati razum, ali ne bi voljela izgubiti emotivnu stranu. Kad je riječ o povjerenju, opreznija je: treba joj vremena da nekome pokaže svoju najranjiviju stranu, a kad nekoga pusti blizu, to znači da joj je zaista poseban.