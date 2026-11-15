Let 3 rasturio Tvornicu kulture: Bijele gaće, disko kacige i bunde u punom sjaju!

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Zagrebačka Tvornica kulture ovu je subotu bila poprište spektakla, a za to su zaslužni nitko drugi nego naši Let 3! Popularni bend održao je koncert koji je, očekivano, publiku ostavio bez daha – kako izvedbom, tako i kultnim odjevnim kombinacijama.

Bend ponovno nije razočarao. Scena je vrvjela hitovima, ali i njihovim prepoznatljivim modnim izričajem: bijelim gaćama, blještavim disko kacigama i nezaobilaznim bundama. Točno ono što očekujemo od njih, a oni uvijek isporuče!

Ovakva atmosfera u Tvornici kulture samo je još jedan dokaz da Let 3 zna kako zapaliti publiku i stvoriti nezaboravan provod. Je li vas i ovaj put Let 3 uspio iznenaditi?