Eddie Murphy kao zlikovac u crtiću svoje kćeri? Totalno smo za!

Zabava

Pripremite se za novu animiranu poslasticu jer je Eddie Murphy (65) spreman preuzeti ulogu Vakora, zloglasnog ujaka u animiranom fantasy filmu “M’Tali: The Everlasting Spring”. Ono što ovu priču čini još boljom jest činjenica da je scenarij napisala i priču osmislila njegova kći, Bria Murphy. Ma zamislite taj family reunion u svijetu animacije!

Uz Eddieja, glas princezi Selani posudit će južnoafrička glumica Ama Qamata, koju poznajemo iz Netflixove serije “Blood & Water”. Selani je nasljednica afričkog kraljevstva M’tali, koja čezne za pustolovinama, ali se boji dužnosti koje je čekaju kao buduću kraljicu. No, život joj se drastično mijenja kada je državni udar odvoji od obitelji i otjera u Zabranjenu džunglu. Tamo upoznaje misterioznu obitelj koja je pronašla Vječni izvor, čarobni izvor vode za koji se vjeruje da čuva mladost. Zvuči nam kao prava avantura u kojoj ćemo totalno uživati!

Dok se Selani privikava na svoj novi svijet, mora se suočiti s ambicijama svog ujaka i naučiti što zapravo održava kraljevstvo živim. Cijela priča je zapravo “coming-of-age” priča, a glazba će imati važnu ulogu. Bria Murphy je originalnu priču i scenarij napisala s Michaelom Xavierom, a oboje su i producenti. U produkcijskom timu su i Ray Murphy Jr., Autumn Bailey-Ford te Chris Brew. Ma cijela ekipa je tu!

Ovo je inače druga filmska suradnja oca i kćeri. Prvi put su zajedno bili pred kamerama u Netflixovom filmu “Beverly Hills Cop: Axel F” iz 2024. godine, gdje je Bria Murphy imala kratku ulogu policajke koja uhiti Axela Foleyja. Eddieju je raspored pun animiranih projekata, jer se vraća i kao Magarac u “Shreku 5”, koji stiže u kina 30. lipnja 2027., a predviđen mu je i glavna uloga u spinoffu o Magarcu 2028. godine. Nikad dosta Magarca, jel' tako?

Zasad još nisu objavljeni studio, redatelj ni datum izlaska za “M’Tali: The Everlasting Spring”. Ali, budimo iskreni, obiteljska produkcija Murphyjevih, gdje je Eddie zlikovac, ima sve šanse postati animirani klasik za novu generaciju. Tko je još spreman za ovu filmsku poslasticu?