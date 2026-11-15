Kim Kardashian kao sirena: Totalni 'mermaidcore' ili ipak promašaj?

Zabava

Kim Kardashian je ranije ovog tjedna podijelila nove fotke s plaže koje savršeno hvataju taj isprobani "mermaidcore" stil. Apsolutno smo opsjednuti njezinim zavodljivim morskim lookom!

Realiti zvijezda, suosnivačica SKIMS-a i model za SI Swimsuit 2022. godine (koja je debitirala na nezaboravan način u Dominikanskoj Republici kao jedna od četiri zvijezde naslovnice, uz Ciaru, Yumi Nu i Maye Musk) pokazala je taj upečatljivi dizajnerski look na Instagramu. Kim je pozirala na olujnoj obali u mini haljini boje morske pjene dizajnera Marka Fasta, koja je imala fantastičnu teksturu zahvaljujući jedinstvenoj pletenoj tkanini.

"Mermaidcore", termin koji je prvi put postao popularan na društvenim mrežama 2023. godine, opisuje trendi modne komade koji kombiniraju eleganciju i odvažnost morskih sirena. Uz lepršave tkanine i često s delikatnim detaljima direktno s obale (zamislite morsko staklo i školjke), ovaj živopisni stil je must-try za sve ljubitelje zabavne, fantastične mode. A taj trend nije popularan samo na mrežama! Iste godine, mnoge A-liste zvijezde, uključujući Amandu Seyfried, Heidi Klum i samu malu sirenu Disneyja, Halle Bailey, dale su svoj doprinos ovom stilu.

SI Swimsuit je, naravno, uvijek bio brz u opsjednutosti modom na temu mora. Tijekom godina, mnogi su modeli krasili njihove stranice u dizajnerskim kreacijama koje su apsolutno kanalizirale tu sirena-energiju. Na primjer, 2025. godine, stilistički tim SI Swimsuit-a prihvatio je trend za predivno snimanje na Bermudama s fotografom Benom Wattsom, a modeli su bile Brooks Nader, Katie Austin, Lauren Chan i Jena Sims. Prema stilističkom timu, za garderobu su bili prvenstveno pod utjecajem prirodnih materijala i željeli su dočarati eteričnu energiju.

Što vi kažete, ima li Kimin najnoviji look sirenski šarm?