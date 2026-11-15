Maja Šuput kao kaubojka: Bez gaćica na Supertalentu?!

Poznati

Maja Šuput pokazala je novi outfit za Supertalent. Za novu epizodu Supertalenta odlučila se za totalni kaubojski đir. I to cijela u crnom!

U uskoj, crnoj kreaciji, Maja je izgledala baš onako kako samo ona može – kao milijun dolara. No, ono što je svima zapelo za oko, a što je tek s bočne strane postalo očito, jest da je, kako se čini na fotografiji s boka, nosila izdanje bez gaćica, što je bila i tema izvornog teksta.

Što vi kažete o ovom izdanju?