Jelena Perčin: Od ratne drame i obrijane glave do treće sreće s glazbenikom!

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Glumica Jelena Perčin (45) ima životnu priču koja je sve samo ne dosadna – mogla bi poslužiti kao scenarij za neku napetu dramsku seriju s elementima romantične komedije, naravno! Rođena u Dubrovniku, djetinjstvo je provela na Lopudu i u Konavlima, gdje je, kako je opisala, uživala u slobodi, igri na ulici i onoj bezbrižnosti o kojoj mi u Zagrebu samo sanjamo. Ali, kao što to često biva, idilu je naglo prekinuo Domovinski rat.

Sa samo jedanaest godina, ta mala Dubrovčanka sama stiže u Zagreb kao ratna izbjeglica, prihvaćena od jedne obitelji. Iza te teške, ali hrabre odluke stajala je očinska želja da barem netko iz obitelji bude na sigurnom. „Moj tata je smatrao da, ako nismo svi zajedno, veće su šanse da netko preživi“, prisjetila se Jelena. Srce nam stisne kad to čujemo, jel’ da?

Nakon rata, Jelena se ponovno okupila s obitelji, a sa 16 godina preselila se u Zagreb. E, tu počinje ono što volimo zvati „traženje sebe“! Njezini tinejdžerski dani definitivno nisu bili dosadni ni bez eksperimentiranja. U jednom periodu Jelena je bila prava darkerica – znate ono, crna od glave do pete, stav, muzika... totalni vibe! A kao da to nije dovoljno, buntovnu je fazu obilježila i poprilično drastičnom promjenom frizure. Da, dobro ste čuli – obrijala je glavu!

Iako je u jednom trenu ozbiljno razmišljala o studiju prava, čak je dobila i stipendiju za super prestižni Heidelberg, sudbina (i jedna pametna profesorica hrvatskog jezika!) ju je ipak odvela na prijamni ispit na Akademiju. I hvala Svemiru na toj profesorici, jer bi nam inače nedostajala jedna od onih karizmatičnih glumica koje jednostavno volimo gledati na ekranu! Što se tiče ljubavnog života, Jelena je iza sebe imala dva braka, s Kristijanom Babićem i glumcem Momčilom Otaševićem. E sad, neki bi rekli „treća sreća“, a mi kažemo „bravo na upornosti“! Nakon razvoda treću bračnu sreću pronašla je u glazbeniku Anti Geli. Ovog ljeta okrunili su vezu intimnim vjenčanjem u Italiji. Prava romansa, rekli bismo!

Prije samo dvije godine, Jelena je dala izjavu koja savršeno zaokružuje cijelu njezinu životnu filozofiju: „Nisam nikad bila isključiva niti volim sebe sputavati očekivanjima ili lošim iskustvima. Život me naučio da mogu zamisliti sve.“ I bome, njezin životni put je živi dokaz toga! Od djevojčice koja je bježala od rata, preko „buntovnice s razlogom“ s obrijanom glavom, pa sve do mirne i sretne luke s glazbenikom – Jelena Perčin nam pokazuje da život stvarno piše najzanimljivije scenarije, a mi se samo možemo diviti njezinoj snazi. Je li treća sreća zaista konačna i najslađa? Po svemu sudeći, za Jelenu Perčin – definitivno da! A tko kaže da se životne drame ne mogu pretvoriti u najljepše romanse?