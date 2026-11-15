Rihannin sin Riot Rose osvojio naslovnice – i to čak šest komada!

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Mali Riot Rose, srednje dijete Rihanne i A$AP Rockyja, upravo je imao svoj veliki debi na naslovnici modnog časopisa Arena Homme+. I to nije samo jedna naslovnica, časopis je izbacio čak šest različitih verzija s Riotom, da se stvarno ima u čemu guštati!

Na jednoj od tih naslovnica pridružila mu se i mama Rihanna. I tu leži mali modni easter egg: nosila je crveni Loewe kombinezon, isti onaj koji je imala na sebi kad je na Super Bowlu 2023. objavila da je trudna s Riotom.

Sada su sva tri djeteta Rihanne i A$AP Rockyja prave zvijezde naslovnica. Njihovo najstarije dijete, RZA, debitirao je na naslovnici britanskog Voguea 2023. godine, dok se najmlađi, Rocki, ove godine pojavio na dvije naslovnice. Očito je da obitelj ima talenta za poziranje pred objektivom.

Prošlog mjeseca je i A$AP Rocky u jednom intervjuu natuknuo Riotovu naslovnicu, rekavši da je „jedan od mojih sinova imao angažman za modeling za otprilike tri dana, znate, dan prije mog rođendana, i ja sam tako ponosan na njega; ovo je njegova prva naslovnica časopisa, tako da mislim da je fascinantno vidjeti kako ti mali ljudi prerastaju u osobnosti same za sebe.“ Rocky je dodao da je „trippy, samo u retrospektivi, prisjećati se kada su bili tako mali i sitni. Mislim, još su relativno mali i sitni, ali, znate, nekako govore za sebe i imaju svoj vlastiti swag i slično. To je ludo.“

Rihanna je u intervjuu za Harper’s Bazaar 2025. godine otkrila kakav je mali Riot, nagovijestivši da je prilično sličan njoj. „Riot je jednostavno urnebesan“, rekla je. „Kad se probudi, počne cviliti, vrištati. Ne na način da plače. Samo želi pjevati. A ja sam kao: 'Dobro, krećemo!' On je moj alarm ujutro! Ne prihvaća 'ne' kao odgovor ni od koga. Ne znam odakle je došao, čovječe.“ Dodala je i da se Riotov stariji brat, RZA, u početku mučio s gubitkom statusa jedinca, „kao i sva nova braća i sestre, a Riot je u početku razumio da je njegova uloga biti mlađi brat. Sada zna da je on glavni.“

Dakle, Riot je pravi mali šef, s mamom koja se potrudila podijeliti sve verzije njegovog debija. Jedva čekamo vidjeti koje će naslovnice pokoriti sljedeći!