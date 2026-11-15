Mormonske supruge iz OC-a: Isplivale su SVE tajne! Razvodi, trojke i OnlyFans drama...

Zabava

Novi reality spin-off „The Secret Lives of Mormon Wives: Orange County“ spojio je Jack i Molly mormone, stvarajući novi val „MomTok“ drame. Iako se manje bave TikTok dramom i razvojem svoje nove grupe prijateljica, ove mormonske supruge imaju brdo tajni za ispričati.

Jenine dileme: Razvod i nova trudnoća

U samom srcu drame je Jen Affleck, OG članica MomToka. Njen preseljenje u Kaliforniju zbog „Dancing With the Stars“ dalo je vjetar u leđa ovoj Hulu seriji. Jen, 27-godišnjakinja i uskoro majka četvero djece, brzo se sprijateljila sa ženama u Orange Countyju koje su na neki način povezane s mormonskom crkvom – od tradicionalnih vjernica do onih koje su napustile crkvu. Tijekom snimanja prve sezone Jen je otkrila da je ponovno trudna, baš u trenutku kad je razmišljala o razvodu od supruga Zaca. Iako su planirali zajedničko podnošenje zahtjeva, tjedan dana prije premijere, Jen je samostalno predala papire. „Plan je bio podnijeti zajedničku tužbu jer sam željela ono najbolje za djecu, i htjela sam da Zac i ja budemo na istoj stranici,“ izjavila je Jen. „Došlo je do točke gdje više nisam mogla čekati… ali sada idem naprijed i uzimam dan po dan, radeći najbolje što mogu.“ Od tada je objavila i videe iz perioda braka koji sugeriraju da joj muž nije bio podrška, a u seriji je otkrila i da su bili razdvojeni mjesecima.

Aspynine šokantne istine: Od tajne trojke do tužne prošlosti

No, Jen nije jedina koja je otkrila šokantne stvari. YouTuberica i kreatorica sadržaja Aspyn Ovard, debitantica u reality svijetu, bila je iskrena o svom razvodu i novoj vezi u troje – iako su mediji zamoljeni da o dijagnozi terminalnog raka njezine kćeri ne raspravljaju s njom. Aspyn je otkrila desetogodišnju tajnu koju je skrivala od publike: njen bivši suprug, Parker Ferris, skrivao je svoje probleme s alkoholom, što je na kraju dovelo do njihovog razvoda. Ova tema je Aspyn posebno osjetljiva jer je njen otac preminuo od alkoholizma. Ipak, unatoč teškim terapijama i razgovorima, Aspyn se nada da će show Parkeru pružiti platformu za nastavak snimanja videa. „Naša priča i sve što smo podijelili nije samo moja priča, nego naša, i nadam se da će, unatoč svemu što smo podijelili, svijet biti nježan i prema njemu,“ rekla je. „Sva ljubav i podrška za našu obitelj dobro bi nam došla.“ Dodala je i: „Nadam se da, čak i kroz sve što smo podijelili, kada su stvari teške ili stvari koje možda ni jednog od nas ne prikazuju u dobrom svjetlu, ljudi mogu vidjeti kroz što smo prošli i jednostavno biti razumijevajući i podržavajući oboje.“

Ništa nije off limits: OnlyFans i golišave fotografije

A ako ste mislili da tajne prestaju, prevarili ste se! Avery Woods je dobila savjet od OG mormonske supruge iz Utaha, Jessi Draper, da ništa nije „off limits“. Avery je to naučila kad je jedna od žena pronašla njezin stari OnlyFans profil i gole fotografije. Jessi joj je, kaže, poručila: „Ako misliš da ćeš imati dijelove svog života ili prošlosti koji su ‘off limits’, varaš se.“

Druga sezona: Dublja prijateljstva, veća drama

Naravno, ove drame su tek početak. Mnoge žene, uključujući Bobbi Althoff i McCall DaPron, nisu se poznavale prije snimanja. Ali sada, kažu, njihova su prijateljstva mnogo dublja, što obećava još bolju drugu sezonu. „Bila bi puno bolja jer smo sada prijateljice. Nije to samo nešto prisilno,“ rekla je Bobbi. „Ova sezona je bila super jer ste mogli gledati kako se naša prijateljstva zapravo formiraju u stvarnom vremenu. Ali mislim da za drugu sezonu… više nismo male bebe, znamo što radimo.“ McCall je dodala: „Ako bude konfrontacija, bit će malo stvarnija. Ovaj put je bilo stvarno, ali sada to pripisujemo tome da se nismo razumjele… Mislim da će nam biti još teže jer sada imamo vezu i formirala su se prijateljstva.“ Zvuči kao da nas čeka eksplozija emocija i još više sočnih detalja – tko je spreman za još jednu dozu mormonske drame?