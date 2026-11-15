Keanu Reeves, ‘Constantine 2’ i Dvadeset i nešto godina čekanja: Hoće li se konačno ostvariti?

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Nakon dvadeset i nešto godina pokušaja, čini se da bi 'Constantine 2' konačno mogao ugledati svjetlo dana! Redatelj Francis Lawrence, mozak iza originalnog filma iz 2005., napokon ima razlog za optimizam. Nije samo da scenarij postoji i da je Keanu Reeves i dalje čvrsto vezan za projekt, već je i put do realizacije postao nekako… čišći.

Keanu Reeves, glumac poznat po svojim ulogama u akcijskim filmovima, već godinama traži nastavak. Lawrence je u razgovoru za Collider, dok je promovirao film The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, iskreno progovorio o svemu što je kočilo projekt. I bio je jasan: Ljudi koji su bili u DC-ju bili su prepreka tome da ga snimimo.

Novi vjetrovi u DC-u

I tu dolazimo do onog 'novog vjetra' koji budi nadu. Ti isti ljudi koji su bili prepreka više nisu na svojim pozicijama. James Gunn i Peter Safran su otišli s mjesta supredsjednika DC Studiosa, a na njihovo je mjesto došao Jeremy Latcham, veteran Marvela. Lawrence je za Collider govorio dan nakon te vijesti. Od jučer imam obnovljenu nadu da bi moglo biti nekih pomaka naprijed, izjavio je Lawrence, i moramo priznati – to zvuči kao glazba za uši svih fanova.

Dakle, čini se da je dugogodišnja blokada uklonjena. Film ima razrađenu ideju i gotov scenarij, a ekipa je i dalje na okupu. Osim Keanua Reevesa, tu su i scenarist Akiva Goldsman te producent J.J. Abrams. Produkcijska kuća Bad Robot također je dio projekta od samog početka. Sada se samo čeka zeleno svjetlo od rukovodstva Paramounta, Warner Brosa i, naravno, od novih ljudi u DC-ju.

Stalna ekipa i vječna čekanja

Ako mislite da je ovo prvi put da je 'Constantine 2' bio blizu realizacije, prevarili ste se. U veljači 2023. izvijestilo se da je Deadline objavio kako je nastavak dobio zeleno svjetlo u Warner Brosu, s Lawrenceom za redateljskom palicom i Goldsmanom kao scenaristom. No, ni to nije bilo dovoljno. Keanu Reeves je tada priznao koliko je muka trebalo da se dođe i do tog zelenog svjetla. Gotovo svake godine sam pitao, rekao je Reeves. Ja bih rekao, Mogu li, molim te? a oni bi rekli, 'Ne, ne!' Ipak, unatoč tome što je projekt 'odobren' prije tri godine, snimanje nikada nije započelo. Znamo, prava drama.

Dva Constantinea? Zašto ne!

Zanimljivo je da Lawrence nema ništa protiv toga da DC stvori vlastitu verziju Johna Constantinea za svoj zajednički filmski univerzum. Vjeruje da dvije verzije mogu savršeno koegzistirati. I to nije samo hipotetski scenarij; prošli tjedan je objavljeno da DC razvija poseban 'Constantine' film s redateljem Francisom Galluppijem, poznatim po 'Evil Dead Wrath', i ta se situacija nije promijenila ni nakon smjene vodstva. Nema nam druge nego čekati i vidjeti tko će prvi izbaciti svoju verziju.

Sam lik Johna Constantinea već je imao bogatu povijest u različitim inkarnacijama. Prvi put se pojavio u 'The Saga of the Swamp Thing #37' 1985. godine, zatim je nosio 'Hellblazer' kroz 300 izdanja, a Matt Ryan ga je glumio u NBC-jevoj seriji 'Constantine', nekoliko animiranih filmova i godinama u 'Legends of Tomorrow'. Keanu Reeves ga je glumio točno jednom. Prošla je dvadeset i jedna godina otkako je Reeves prvi put utjelovio lovca na demone koji je već bio u Paklu i natrag, a čini se da se ni pitanje ni odgovor nisu promijenili. Lawrence samo čeka novi set direktora koji mu još nisu rekli 'ne'. Koliko još, Keanu, koliko još?!