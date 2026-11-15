Orašar osvaja Hrvatsku: Od klasične čarolije do VIP afterpartija!

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Čarobna glazba Petra Iljiča Čajkovskog, raskošni kostimi i svijet u kojem igračke oživljavaju – “Orašar” je već desetljećima nezaobilazan dio blagdanske sezone. Njegova čarolija svake godine osvoji cijelu Hrvatsku, a ove godine nas čekaju neka baš posebna iznenađenja. Dok će neki gradovi ugostiti međunarodne baletne ansamble, drugi su se bacili na vlastite kazališne interpretacije omiljene bajke, što znači da nećemo gledati istu predstavu posvuda. Recimo, u Varaždinu nas čeka nešto posve drugačije, dok u Zagrebu možete očekivati pravi holivudski tretman!

Orašar na više načina: od Osijeka do Splita i Dubrovnika

U Osijeku će HNK Osijek pripremiti čak jedanaest izvedbi “Orašara” tijekom prosinca. Na pozornici će se izmjenjivati plesači Europaballetta iz austrijskog St. Pöltena, članovi Baletnog studija osječkog HNK-a te učenici Glazbene škole Franje Kuhača. Režiju i koreografiju potpisuje Dinko Bogdanić, a scenografiju i kostime Neven Mihić. Vuk Ognjenović, umjetnički ravnatelj baletnog ansambla osječkog HNK-a, rekao je da je to predstava “zaista za mlade, ali i za sve od pet do 105 godina”, dodavši da je glazba Čajkovskog izvanserijska, svemirska i da, spojena s pričom, nastavlja biti sve popularnija.

Varaždin nudi nešto za one koji vole eksperimente. HNK Varaždin priprema šesnaest izvedbi “Orašara”, od kojih je deset jutarnjih termina, od 30. studenoga do 4. prosinca, namijenjeno školskim grupama. Za ostalu publiku predviđene su izvedbe 4. prosinca u 18 sati, 5. prosinca u 10 i 12 sati te 27. prosinca u 10 i 17 sati i 28. prosinca u 18 sati. Riječ je o dramsko-plesnoj predstavi u režiji i adaptaciji Paola Tišljarića koja spaja glumu, ples i glazbu. U njoj nastupaju Helena Minić, Dea Presečki, Nikša Eldan, Elizabeta Brodić, Filip Eldan i Karlo Mrkša, dok plesne dionice izvode polaznici Udruge baleta Vindija pod koreografskim vodstvom Vlaste Rittig. Tišljarić je 2022. godine izjavio da se ovdje pokušava ispričati prava priča koja je drugačija od ušećerene baletne te da govori o pomirenju, važnosti oprosta i dubokim ljudskim pitanjima koja se tiču svih.

Isti autorski dvojac – Paolo Tišljarić za režiju i Lada Kaštelan za adaptaciju Hoffmannove bajke – stoji i iza dubrovačkog “Orašara”. Kazalište Marina Držića u suradnji s baletnim odjelom Umjetničke škole Luke Sorkočevića donosi dramsko-plesnu interpretaciju namijenjenu djeci od četiri godine naviše, ali i odraslima. Izvedbe su na rasporedu od 18. do 23. prosinca.

Split također neće ostati bez svoje doze baletne čarolije. Hrvatsko narodno kazalište Split priprema deset izvedbi “Orašara”, a prva je na rasporedu 18. prosinca. Publiku očekuju dvije izvedbe 19. prosinca, a predstave se nastavljaju i nakon blagdana, sve do 9. siječnja 2027. godine. Zadar će svoju baletnu bajku dobiti u Arsenalu, s izvedbom najavljenom za 10. prosinca u 20 sati, uz glazbu Čajkovskog, raskošne kostime i scenografiju.

Ukrajinski klasični balet i VIP tretman u Zagrebu

Za one koji vole međunarodne poslastice, Ukrajinski klasični balet (UCB Ballet) kreće na posebnu turneju diljem Hrvatske. Njihova produkcija “Orašara” spaja klasičnu baletnu koreografiju s modernim scenografskim rješenjima, raskošnim dekoracijama, svjetlećim kostimima i videoprojekcijama. Na pozornici nastupa međunarodni ansambl plesača, među kojima su solisti i prvaci europskih baletnih kazališta. Očito znaju što rade, jer su prošle godine njihovu produkciju na dvjema paralelnim europskim turnejama pogledalo više od 50.000 gledatelja!

Možete ih uhvatiti u riječkom HNK-u Ivana pl. Zajca 6., 7. i 20. prosinca, u opatijskom Centru Gervais 8. prosinca, u pulskom Istarskom narodnom kazalištu 14. i 15. prosinca, te kao posljednju postaju turneje u Centru za kulturu Čakovec 21. prosinca.

Posebnu poslasticu UCB Ballet donosi u Zagreb 12. prosinca. Osim njihove suvremene produkcije, posjetitelje s VIP ulaznicama očekuje pravi glamur! Nakon predstave, moći će se družiti s umjetnicima uz čašu šampanjca i glazbu uživo u predvorju Velike dvorane. Za najmlađe je organiziran poseban kutak s kratkim sadržajem priče o “Orašaru”. Totalni holivudski tretman za Orašar fanove, zar ne? Koji ćete vi Orašar uhvatiti ove sezone?