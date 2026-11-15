Ekipa serije 'Yellowjackets' okupila se za kraj: Evo tko je sve došao na premijeru!

Zabava

Ekipa serije Yellowjackets okupila se za premijeru četvrte i ujedno posljednje sezone Paramount+ serije, a događaj je održan na Paramount lotu.

Među najpoznatijima, naravno, bila je Christina Ricci, glumica koju pamtimo kao legendarnu Wednesday Addams. Uz nju su zablistali Melanie Lynskey, Jasmin Savoy Brown – poznata i iz franšize Scream, Elijah Wood, kojeg i dalje gledamo kao Froda Bagginsa iz Gospodara prstenova, te Devon Sawa.

Nije to bilo sve, crvenim tepihom su prošetali i Jenna Burgess, Kevin Alves, Sarah Desjardins, Warren Kole, Liv Hewson, Sophie Nélisse.