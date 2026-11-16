Poznati

Znali smo da su već neko vrijeme zajedno i da su prava sretna obitelj, ali ovo je kruna svega! Pjevač Saša Kovačević i njegova bolja polovica, Zorana Tasovac, dobili su sina, kojem su ponosno dali ime Aleksa. Saša nije mogao izdržati a da ne podijeli sreću sa svima pa je Instagram 'eksplodirao' od prvih fotki s novorođenčetom i emotivne poruke posvećene njegovoj Zorani.

Dokaz da se nekad jednostavno moraš izraziti, Saša je objavio fotke iz rodilišta i uputio supruzi riječi koje bi otopile i najhladnija srca. "Ljubavi moja, od danas nas je četvero. Još mi je nestvarno lijepo to izgovoriti. Ti si moj oslonac, moja snaga i moja najveća ljubav." napisao je zaljubljeni tata.

I dodao je, sjećajući se i Zoranine kćeri Iskre: "Naša djeca imaju sreću što si im ti mama", poručio je pjevač. To je ta prava obiteljska idila!

Podsjetimo, ovaj super par je zajedno od 2017. godine, a stvari su postale ozbiljne s zarukama u listopadu 2025., tijekom romantičnog putovanja u Grčku. Vjenčali su se 6. lipnja 2026. na jednoj intimnoj ceremoniji, okruženi najbližima. Zorana, koja iz prethodnog braka s Bogdanom Srejovićem ima kćer Iskru, uz Sašu je pronašla savršenu obiteljsku sreću. Saša je s Iskrom izgradio baš blizak odnos, što samo pokazuje koliko mu je obitelj bitna. S dolaskom Alekse, sad ih je još više za grljenje!

Zar ima išta ljepše od vijesti o prinovi? Čestitamo sretnim roditeljima!