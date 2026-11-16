Phil Collins – dvaput u Kući slavnih, a poručuje: Niste me se riješili!

Zabava

Kakav povratak! Phil Collins je 14. studenog 2026. ušao u Rock & Roll Hall of Fame, i to po drugi put! Legendarni glazbenik je bio među rijetkim dobitnicima koji su se osobno pojavili na ceremoniji, a djelovao je jednako sretno kao uvijek. S obzirom na to da je već 2010. bio primljen u Kuću slavnih kao član Genesisa, ovo je samo potvrdilo njegov status istinske ikone.

U cijelu priču ga je uveo bubnjarski kolega Travis Barker iz Blink-182, a serenadu mu je priuštila Cynthia Erivo. Phil se na pozornicu popeo uz pomoć dvije štake, ali je odmah odbacio svu dramu oko svog zdravlja: Stvarno nisam tako loš kao što izgledam, poručio je skromno. Priznao je da je 29. osoba s dvostrukim priznanjem, a zahvalio je svom dugogodišnjem menadžeru te glazbenim prijateljima poput Roberta Planta i Erica Claptona, koji su, kako kaže, vidjeli nešto što vrijedi njegovati. Svoj put do slave opisao je kao čistu sreću nakon dječjeg interesa za bubnjeve, rekavši da je sve ostalo bila zaista sretna slučajnost.

Ali, čekajte, najbolje tek slijedi! Publici je, na njihovo oduševljenje, otkrio da glasine o njegovom povlačenju s turneja i nastupa uživo – nisu istinite! Niste me se riješili, obećao je uz gromoglasan pljesak. To vam mogu obećati.

Ma, naravno da ga nismo riješili! Nije ni čudo što je dvaput primljen, kad je jedan od samo tri umjetnika koji su prodali sto milijuna albuma i kao član grupe i kao solo izvođač. Svoju solo karijeru pokrenuo je 1981. albumom „Face Value” na kojem je bio i vječni hit „In the Air Tonight”.

Za sve one koji su propustili ceremoniju, nema brige. Snimka događaja će se emitirati na ABC-u i Disney+u 8. prosinca 2026. Ostali velikani koji su ove godine ušli u Kuću slavnih su Oasis, Iron Maiden, Wu-Tang Clan, Joy Division/New Order, Sade, Billy Idol i Luther Vandross. Nagradu za rani utjecaj dobili su Fela Kuti, Queen Latifah, MC Lyte i Gram Parsons, dok su nagrade za glazbenu izvrsnost otišle Lindi Creed i Ricku Rubinu. Posthumno je dodijeljena i Ahmet Ertegun nagrada, i to Ed Sullivanu.

Dakle, legendo, što nam spremaš? Znaš da jedva čekamo!